Tras delicada cirugía y alistar su muerte, actriz de Televisa estalla y da dura noticia

Ciudad de México.- Después de haberse sometido a una delicada cirugía y alistar su muerte ante la incertidumbre futura, la reconocida actriz de Televisa y exitosa cantante, Dulce, recientemente brindó una entrevista en la que estalló molesta por el recuerdo de una traición de su tan querida amiga, la también actriz y cantante, Lucía Méndez, dando una muy dura noticia sobre su separación.

Como se sabe, el pasado 15 de abril, se hizo oficial a través de Ventaneando, que lamentablemente a la cantante antes mencionada, se le encontró un tumor en uno de sus riñones, afirmando que tuvo que se sometida a una cirugía de emergencia, pues sí era cancerígeno. Por su parte, la también actriz poco después apareció para tranquilizar a sus fans, señalando que aunque tuvieron que extirparle todo el órgano, estaba bien, libre de cáncer y lista para una recuperación.

Pero, pese a que señaló que todo estaba bien, declaró que estaba consciente que la vida nadie la tenía comprada, por lo que como método preventivo ya ha dejado todo listo para el día en que fallezca, señalando que hizo su testamento y dejó todo lo necesario en regla para el día de mañana evitar conflictos. Lamentablemente, en medio de su cirugía y procesar que tuvo cáncer, se vio en medio de un drama con la actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, que fue varios años su gran amiga.

Dulce no perdona a Lucía. Internet

Es precisamente por esta situación en la que declaró que no eran más amigas, que los medios que la interceptaron en un evento, le cuestionaron si podría buscar recuperar una amistad perdida, a lo que ella señaló que sí, pues para ella es más importante que todo lo demás: "La amistad es un sentimiento muy hermoso, cuando es real, cuando es sincero. No es menos importante un amigo que un amor. Es tan importante uno como el otro. Yo he dejado amores por amigos. Creo que la amistad es para toda la vida y el amor se puede acabar".

Pero, tal parece que la situación con Méndez es irreversible y aunque para ella sea muy doloroso perder a un amiga, más después de tantos años de vivir altas y bajas, cuando se le señaló si esto aplicaría a Méndez, visiblemente molesta y aún con los sentimientos a flor de piel señaló: "¿Quién es esa señora? Perdóname. No me acuerdo", dejando en claro que por el momento no habrá reconciliación, tras lo que sonrió y se despidió de todos.

Fuente: Tribuna del Yaqui