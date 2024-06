Tras fracaso en 'VLA' y revelar incurable enfermedad, actriz de Televisa da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber fracasado en Venga la Alegría y haberse sincerado para revelar que padece de una incurable enfermedad que podría tener severas complicaciones de no ser bien atendida, la actriz de Televisa y querida comediante, Liliana Arriaga, recientemente acaba de presentar una entrevista en la que se sinceró con todos sus fans y dio una dura noticia sobre el proceso que vive.

Como se sabe, en enero del 2023, a un año de haber dejado TV Azteca ante su fracaso con el programa Don't, No Lo Hagas, no quedarse en su matutino, y haber regresado a la empresa San Ángel con nuevos proyectos, reveló que en medio de tanta dicha laboral, lamentablemente le die diagnosticado el síndrome de Sjögren, que no tiene cura y que es un trastorno del sistema inmunológico, en el que este ataca a sus propias células saludables y se caracteriza por la sequedad de ojos y boca, que suele ocurrir junto con otros trastornos, como la artritis reumatoide y el lupus, incluso se dice que el cáncer sería factor.

Es por este hecho que la actriz conocida como 'La Chupitos', afirmó que estaba muy asustada y temió por su vida, y ahora, en entrevista con TV Notas ha señalado que está tratamiento y no piensa rendirse, que saldrá adelante de todo lo que venga: "Bendito Dios me siento muy bien. Sigo con mi tratamiento. Por los síntomas que tengo me doy cuenta de que estoy enferma. De ahí en fuera estoy perfecta. Me tomo mi medicamento y ahí vamos".

La conductora invitada del programa Hoy, señaló que no es sencillo el medicamente que toma, pues es como si consumiera una quimio de lo fuerte que es: "Lo que sé es que tengo que tomar un medicamento que es muy fuerte. Es como una quimio oral. Dos a la semana. Cuando uno no sabe qué es lo que tienes. Lógico que te da miedo. Cuando me enteré qué era lo que me tenían administrar me apaniqué".

De igual forma, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy quiso recalcó que se ha tenido que hacer estudios de cáncer, pero que hasta el momento ha salido limpia de todas las afecciones que podrían venir con el síndrome: "Hasta el momento no me han dicho que sea cáncer porque en los estudios salgo limpia. Esto es lo que se tiene que hacer para controlar esta enfermedad porque no tiene cura".

Finalmente declaró que tiene los síntomas usuales, que es la falta de lágrimas y usa gotas para evitar al resequedad, que no produce saliva, por lo que debe de tomar mucha agua al día pues siente la boca seca, agregando que otro es que: "El cabello se me está cayendo. Mis uñas las tengo intactas. Son los únicos síntomas que he sentido. Muchos dicen que la actitud te ayuda a superar lo que sea. Voy a salir de esto. Lo estoy decretando. Así será".

