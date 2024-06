Tras perder a su bebé, Joanna Vega-Biestro da terrible noticia y rompe en llanto en 'SES'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y querida presentadora de TV, Joanna Vega-Biestro, no pudo evitar conmoverse al dar una trágica noticia con respecto a la tan lamentable perdida que anunció la famosa cantante de banda, Chiquis Rivera, que ahora solo se hace llamar Chiquis, por lo que rompió en llanto en pleno programa en vivo de Sale el Sol, señalando que ella pasó lo mismo y perdió un bebé antes de ser madre.

Fue el pasado domingo 2 de junio que se hizo viral el video en el que la primogénita de la reconocida y difunta cantante de banda, Jenni Rivera, pedía una disculpa a sus público de Albuquerque, Estados Unidos, por posponer el concierto que tenía previsto, explicando que el motivo era que desgraciadamente sufrió un aborto espontáneo mientras que se encontraba ensayando para afinar detalles y que todo saliera perfecto en vivo.

Dicha situación dejó a más de uno impactado, pues la intérprete de Abeja Reina no había anunciado públicamente su embarazo, dado a que apenas tenía dos semanas que sabía de que estaba en la dulce espera, y al encontrarse apenas en la semana siete, debía esperar al menos otras cinco para poder gritar a los cuatro vientos que su familia crecía. La cantante pidió a sus fans que le dieran un par de días para poder recuperarse de este tan duro golpe.

Esta tan terrible y trágica noticia, fue compartida por los presentadores del matutino de Imagen TV, por lo cual quisieron unirse en la sección de Pájaros en el Alambre para expresarle su más sentido pésame, siendo Joanna la que le habló más directamente a Chiquis, pues desgraciadamente ella ha enfrentado este dolor tan insoportable, pues antes de convertirse en madre de su princesa Antonella, sufrió un aborto y perdió a un bebé.

Por ello es que no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto ante las cámaras, disculpándose con el público por ello, y asegurando que solo las que han pasado por esto podrán entenderlo, y por eso mismo le expresó a Chiquis que no se culpara, que entendía que por su mente podrían estar pasando mil escenarios de cómo es que podría haberlo evitado, pero que no era así, que ella no era culpable, enviándole sus mejores deseos para que pronto pueda encontrar un pequeño consuelo.

Una cree que hizo algo mal, no hiciste nada mal. Una cree que 'si no me hubiera subido a ese avión, si no hubiera nadado', o sea te haces muchas preguntas, no tuviste la culpa, no hiciste nada malo. Cuando uno escucha a otra mujer hablar de este tema se da cuenta que somos muchas las que hemos pasado por esto", expresó entre lágrimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui