Tras triunfo de Claudia Sheinbaum, 'Lalo' España manda sentido mensaje: "Estoy ardido"

Ciudad de México.- Si bien, Eduardo España es uno de los comediantes y actores más destacados de Televisa (no por nada cuenta con una trayectoria de 30 años en la televisión mexicana), el comediante de Vecinos, también es un activo crítico de la vida política en el país, siendo que en cada sexenio procura emitir su opinión sobre lo que cada mandatario ha hecho bien o mal, tan solo hay que recordar los videos que llegó a grabar en la época de Enrique Peña Nieto.

Al igual que muchos artistas, ‘Lalo’ España (como también se le conoce) ha mostrado un notable desacuerdo con la manera en la que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho las cosas a lo largo de estos 6 años de gobierno, debido a ello, durante la jornada del pasado domingo, 2 de junio, el actor de El Hotel de los Secretos envió un mensaje en sus redes sociales donde invitó a la población mexicana a hacer un ejercicio de reflexión.

Si bien, Eduardo no influenció a la gente a votar por algún candidato en específico, sí pidió a la gente que pensaran sobre las cosas que han estado ocurriendo y ya no deben ocurrir más, cerrando su mensaje con una bomba y es que, fue en contra de la regla del ‘voto libre y secreto’ y ventiló que su favor iría para la candidata de Fuerza y Corazón Por México, Xóchitl Gálvez. Ahora, que el PREP reveló que la ganadora sería Claudia Sheinbaum de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el actor se mostró decepcionado en redes sociales.

'Lalo' España se declara ardido por triunfo de Claudia Sheinbaum

Créditos: Internet

Según lo declarado por ‘Lalo’, en caso de que estos resultados no sean producto de un “fraude”, México se habría ganado al Gobierno que merece, uno en el que las desapariciones forzadas, la falta de medicina y la inseguridad se encuentra a la orden del día. España se mostró “harto” de toda esta situación y aclaró que se sentía muy “triste” por la forma en la que México se encuentra en la actualidad.

“Suscribo. Si esto no fue fraude, tristemente tiene mucha razón la frase de Joseph de Maistre: 'Un pueblo tiene el gobierno que se merece'. Pareciera que mucha gente se pone una venda en los ojos ante los desaparecidos, la escasez de medicamentos, los golpes bajos a la salud, la cultura y la educación, los cobros de plazas y tantas situaciones terribles y fuera de control. Me mantuve lo más al margen posible, harto del lodazal en redes por externar mi opinión. Pero estoy muy triste y me duele que pase esto en nuestro país. Permitir que un presidente se ría cuando lo cuestionan sobre asesinatos de niños, etc, etc.”