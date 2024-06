¡Un baby monster en camino! Lady Gaga está embarazada y así luce su pancita

Comparta este artículo

Augusta, Maine. - La superestrella del pop Lady Gaga generó especulaciones sobre un posible embarazo tras asistir a la boda de su hermana, Natali Germanotta, durante el fin de semana. Y es que la cantante, de 38 años, fue vista con un aparente bulto en la cena de ensayo y el gran día, lo que ha avivado los rumores entre sus seguidores.

Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, llegó a Maine para unirse a la celebración familiar. El evento tuvo lugar en el Hotel ViewPoint, donde la familia Germanotta alquiló todas las instalaciones para pasar un fin de semana a gusto. El hotel, conocido por sus vistas al mar, cuenta con siete habitaciones junto al océano y ocho suites en el edificio principal.

Lady Gaga está embarazada y así luce su pancita. Foto: The Sun

Ahora bien, el viernes por la noche, Gaga asistió a la cena de ensayo vistiendo un elegante vestido negro con tacones a juego. Complementó su atuendo con un deslumbrante anillo de diamantes, un collar de perlas y aretes a juego. Con su maquillaje impecable, que incluía un labial rojo brillante y sombra de ojos marrón, la cantante fue vista riendo y disfrutando junto a otros invitados mientras admiraba la vista del Atlántico.



Lady Gaga embarazada. Foto: The Sun

El sábado, la cantante brilló como dama de honor ayudando a su hermana con su vestido blanco. Ella lució un vestido color melocotón claro y guantes a juego, sosteniendo un ramo de flores amarillas. Con su cabello rubio recogido en un elegante moño adornado con flores rosas, Gaga se mostró radiante y feliz.

Después de la ceremonia que duró 30 minutos, Gaga fue vista conversando con su pareja, Michael Polansky, de 46 años, quien lucía elegante en un traje negro. La pareja caminó del brazo hasta la orilla del mar para tomarse fotos con los recién casados, mostrando una vez más su felicidad.

Lady Gaga está embarazada y así luce su pancita. Foto: The Sun

Lady Gaga no solo es conocida por su música, sino también por su carrera en el cine, ha salido en películas como A Star Is Born y House of Gucci. Recientemente, los fanáticos que no pudieron asistir a su Chromatica Tour en vivo ahora tienen la oportunidad de verlo desde casa, ya que el 23 de mayo se estrenó Gaga Chromatica Ball.

Hasta ahora, Lady Gaga no ha confirmado ni desmentido estas especulaciones de embarazo, pero eso no quita que sus seguidores estén ansiosos por saber si la familia Germanotta está a punto de crecer.

Fuente: Tribuna