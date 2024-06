Victoria Ruffo confiesa que Eugenio Derbez la mandó a terapia y lanza inesperada advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Eugenio Derbez sigue involucrado en controversias luego de la ola de críticas que recibió la semana pasada tras opinar sobre la política mexicana. En esta ocasión, la polémica que atraviesa el actor y conductor tiene qué ver con su exesposa Victoria Ruffo, quien por primera vez contó detalles de su relación con el padre de su hijo mayor José Eduardo Derbez.

En días pasados, la 'Queen de las telenovelas' celebró su cumpleaños en Tlaxcala con una de las funciones de la obra de teatro Las Leonas, donde la actriz sorprendió al confesar que, tras su separación de Eugenio tuvo que recurrir a ayuda psicológica para superar la situación. Mientras hablaba de la posibilidad de reencontrarse con el padre de su primogénito, la protagonista de melodramas como Corona de lágrimas y Victoria hizo la dolorosa confesión.

Ante varios reporteros, 'La Ruffo' por primera vez admitió que su ruptura con el comediante no fue tan sencilla como se pensaba: "Si, claro, cuando terminó mi relación con Eugenio yo tuve que tomar terapia, un rato", expresó la reconocida primera actriz a medios como el matutino Sale el Sol. No obstante, Vicky manifestó que esas complicaciones ya son cosa del pasado, por lo que no descarta aparecer en una instantánea junto al papá de José Eduardo Derbez cuando su nieta nazca.

La realidad virtual ya está aquí, ay sí", dijo Ruffo en primera instancia bromeando.

Sin embargo, luego recalcó: "No, yo digo que sí tenemos que tomarnos una foto juntos, somos los abuelos paternos, y tenemos que tomarnos una foto con Tessa, a fuerza". Previo a estas declaraciones, las compañeras de Victoria le festejaron su cumpleaños 62 en el escenario del teatro, donde Dulce le cantó Las mañanitas acompañada de Mariachi, además de que fue ovacionada por el público.

Pero la 'cereza del pastel' fue que Victoria fue sorprendida con una felicitación de Alejandro Fernández cantándole Las mañanitas: "La verdad creo que es un cumpleaños muy padre, muy bonito, pasarla en un escenario, un público hermoso, ¿pues qué más puedo pedir?", expresó la intérprete con una sonrisa y cuando le preguntaron si su esposo Omar Fayad ya la había felicitado, no quiso dar muchos detalles y cambió de tema.

Fuente: Tribuna