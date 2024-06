Ben Affleck aprovecha viaje de JLo al extranjero para sacar sus cosas de su casa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde hace varios meses, lo que parecía ser la culminación de un romance que tuvo que esperar varios años para verse concretado ha estado en boca de todos, ¿la razón? Existen fuertes rumores de que Jennifer Lopez y Ben Affleck se estarían separando oficialmente. Todo comenzó con las filtraciones de las constantes peleas de la pareja en ceremonias como los Grammy o incluso en plena vía pública.

Por otro lado, ambos han sido vistos separados y sin sus respectivos anillos de bodas; para terminar de empeorar la situación, hace unas semanas una fuente cercana a la ‘Diva del Bronx’ reveló que Ben Affleck sería la causa de este distanciamiento, puesto él suele comportarse de una manera deprimente y suele tener mal humor, lo que habría perjudicado de manera notable su relación con la protagonista de Selena.

“Si vieran cómo es realmente, no atacarían (a Jennifer Lopez). Fuma sin parar, maldice y parece irritado la mayor parte del tiempo. Es un gran director y actor, pero no nos reímos mucho con él, ¿sabes?”, indicó la fuente.

Jennifer Lopez en Ben Affleck fueron captados en distintas peleas

Créditos: Internet

A unos días de que trascendieran estas declaraciones, se filtró una nueva actualización sobre la fragmentada relación del actor de Gone Girl y de Lopez. Como todos saben, la cantante de On The Floor canceló su gira This is me now, para enfocarse en su familia, en el medio de ello, la estrella se marchó de viaje a Europa, tiempo que Affleck aprovechó para sacar sus cosas de la mansión de 60 millones de dólares que ambos compraron en Hollywood.

De acuerdo con declaraciones que la revista People obtuvo de una fuente, la pareja llevaría separada desde hace dos meses. De hecho, Ben estaría viviendo en Brentwood, sitio en el que estaría alquilando un departamento desde hace ocho semanas. El informante indicó que la celebridad decidió sobrellevar el tema de su supuesta separación enfocándose por completo en su trabajo y en pasar tiempo con sus hijas.

“Ben sigue viviendo en la casa de alquiler de Brentwood. Ya llevaba ahí unos meses (…) Parece estar bien. Ha estado en su oficina todos los días y parece concentrado en el trabajo. También pasa tiempo con sus hijos”, relató la fuente.

Una tercera fuente declaró para el medio ET que, pese a todos los problemas que han estado teniendo en los últimos días, la pareja procura mantener una buena relación y están llevando la separación de la manera más más amigable posible, puesto aunque no comparten hijos en común, sus descendientes sí han mantenido una relación cercana tanto con Ben como con Jennifer, por lo que no desean que el divorcio resulte chocante para ambos.

