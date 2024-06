Niurka se lanza contra Juan Osorio por recriminarle que él le dio su primera oportunidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente una semana se estrenó el Aventurera: El Musical, donde la gente esperaba que Irina Baeva lograse llenar los zapatos de varias actrices que dieron vida al personaje principal; sin embargo, las cosas no salieron según lo esperado y la gente no dudó en lanzarse en contra de la novia de Gabriel Soto. Una de las detractoras más fuertes fue Niurka Marcos, quien insultó a la rusa por su desempeño.

Esta situación provocó que una rencilla del pasado regresara en pleno 2024 y se trata de la mala relación que tanto Niurka como su exmarido, Juan Osorio, vienen arrastrando desde principios de los 2000. Dado a que el productor se encargó de lanzar Aventurera, cualquier insulto que recayera en el show iría a dar directamente al padre de Emilio Osorio, lo que terminó por revivir la tormentosa separación entre ambas figuras del entretenimiento.

Como algunos recordarán, luego de las declaraciones, Juan Osorio arremetió contra Niurka y le recordó que fue gracias a él que consiguió su primera oportunidad en la farándula: “¿Quién fue el que le dio su oportunidad?, ¿Quién la llevo con Carmen Salinas y le tocó la puerta Carmen Salinas para que le diera su oportunidad? No nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida”, señaló el productor frente a la prensa.

Juan Osorio y Niurka llegaron a ser pareja en el pasado, pero se separaron tormentosamente

Créditos: Internet

Lejos de concluir con la controversia, solo la acrecentó aún más, puesto Niurka terminó por ir con Gustavo Adolfo Infante al programa, El Minuto Que Cambió Mi Destino, donde habló de diversos temas de su vida, incluyendo por supuesto su terrible relación con Juan Osorio, a quien calificó de ser alguien que se siente superior a los demás por el hecho de haberles brindado su primera oportunidad: “Uno de sus defectos es que dice: ‘Sin mí no eres nadie’".

Niurka declaró que la postura del productor de La Herencia no era correcta, puesto estaría demeritando el esfuerzo de los actores que trabajan junto a él. Asimismo, la vedette dejó en claro que Osorio tiene una tendencia manipular a quienes están a su alrededor: “Él (Juan Osorio) necesita manipular todo y yo soy lo único en la vida de Juan Osorio que no ha podido controlar”, se jactó la estrella de Salomé: “No te puedes adjudicar el esfuerzo de los demás, no puedes titular a tu capricho a nadie, porque eres Dios, eres un productor talentoso, pero no eres Dios”, declaró la celebridad cubana.

Fuentes: Tribuna