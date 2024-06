Romina Markos le responde sin censura a Karol Sevilla: "Si quieres ponerte el saco..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Romina Marcos y Emilio Osorio siguen promocionando su colaboración musical llamada Pa' los exes, lo cual ha generado controversia, especialmente entre sus exparejas. En particular, Karol Sevilla ha expresado su opinión sobre la letra de la canción de los hijos de Niurka Marcos.

En una entrevista con Venga la Alegría, Karol Sevilla comentó sobre la canción: "Yo soy como Jenni Rivera, inolvidable. A Belinda se la tatúan, a mí me dedican canciones. Entonces, estoy muy contenta de hacer esto, pero al final, no voy a hablar mal de nadie porque no me hicieron nunca nada malo". Emilio Osorio luego aclaró a los medios que la canción no estaba dirigida específicamente a Karol Sevilla, sino que es una colaboración con su hermana dedicada a todas sus exparejas, no centrada en su relación más reciente.

Durante la misma sesión con los medios, Romina Marcos también estuvo presente y opinó con firmeza sobre Karol Sevilla, contrastando con la postura de su hermano Emilio.

Quiero decir algo al respecto. Mi hermano no va a hacer comentarios porque es muy respetuoso. Si la señorita decide decir cosas, entonces yo también puedo hablar. Mi hermano le escribió una canción a Karol Sevilla llamada 'K' y ella no hizo tantas declaraciones cuando salió esa canción, ni la apoyó ni compartió en sus historias", dijo Romina.

Romina concluyó con una crítica directa: "Es curioso que ahora se adjudique esta canción, cuando antes, cuando Emilio sí le dedicó una canción, no hizo nada". Por ahora, Osorio ya tiene como nueva pareja a Leslie Gallardo, quien apenas ayer salió en defensa del joven cantante. En este sentido, fue clara al expresar que, aunque no tiene ningún problema personal con Karol Sevilla, no la considera la ex más significativa en la vida de su novio.

Karol y Emilio dieron por terminada su relación en 2022

Durante la entrevista, Leslie también defendió su noviazgo con Emilio y compartió la felicidad y amor que siente por él. Aseguró que el estar juntos ha nutrido su vida, ya que él le ha ayudado a encontrarse a sí misma.

Ella dice que es la inolvidable y todo eso. Bueno, si quiere ponerse ese saco, adelante. Emilio ha tenido muchas ex. Les ha escrito a todas ellas al mismo tiempo".

¿Quién es Leslie Gallardo?

Leslie es una reconocida modelo y figura pública mexicana, destacada por su participación en programas de realidad como Acapulco Shore. Nació en Guanajuato, en el año 2000. Su popularidad se ha consolidado gracias a su presencia en redes sociales, donde cuenta con más de 920 mil seguidores en Instagram, y administra una cuenta en OnlyFans. Además, hace poco se anunció su participación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos 2024.

Fuente: Tribuna Sonora