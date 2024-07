Televisa de lujo: Busca contratar a Taylor Swift para concierto este 2024

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece ser que Televisa trae una sorpresa entre manos, pero sabemos con el periodista Alex Kaffie no hay secretos, ni sorpresas. El comunicador reveló en TikTok uno de los proyectos que la televisora estaría 'cocinando' para su público, sin embargo, consideró que consumarla sería toda una hazaña y supondría mucho esfuerzo invertido. Pero, ¿para Televisa hay imposibles? Kaffie cree que no.

¿Cuál es el plan de Televisa?

Según Kaffie, la empresa a cargo de Emilio Azcárraga Jean estaría detrás de una idea por de más ambiciosa. Y es que pretenden contactar a la mismísima Taylor Swift y contratarla para que dé un show exclusivo en San Ángel. El sueño no estaría lejos de cumplirse, si tenemos en cuenta que el año pasado consiguieron traer a Katy Perry. Recordemos que, en octubre, la cantante estadounidense aceptó la oferta y fue así como causó furor entre actores, conductores, periodistas, empresarios y el resto del personal de Televisa.

Perry admitió que llevaba cinco años sin visitar tierras mexicanas, pero se dijo muy feliz de tener la oportunidad de volver, al tiempo que brindó con tequila. Según fuentes, la famosa, oriunda de Santa Bárbara, California, cobra alrededor de 500 mil dólares por actuaciones en eventos privados, lo que equivale aproximadamente a 9.1 millones de pesos.

Ahora, Televisa busca lucirse y superarse, por lo que estarían detrás una de las mujeres más ricas de Estados Unidos y que hace unos meses Forbes calificó como 'multimillonaria'. Se estima que su fortuna asciende a 1.300 millones de dólares y su carrera no hace otra cosa más que ir en ascenso; lo demuestran sus ganancias obtenidas a partir de las ventas de entradas a su gira Eras Tour y el cálido recibimiento que tuvo su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department.

Taylor Swift lanzó su primer disco en 2006

De acuerdo con Kaffie, Televisa cuenta con los recursos para que la edición de este 2024 sea presidida por la intérprete de A Perfectly Good Heart y All You Had to Do Was Stay. De acuerdo con Forbes, Taylor Swift gana entre 10 y 13 millones de dólares por concierto, por lo que contratarla supondría un gran gasto para Televisa durante su Upfront.

El año pasado fue con Katy Perry, y si logran traer a Taylor Swift, aunque sea por 20 minutos, sería un verdadero éxito".

Fuente: Tribuna Sonora