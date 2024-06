¿Timothée Chalamet será papá? Habrá nuevo bebé en su familia

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra. - Recientemente, la hermana de Timothee Chalamet, Pauline Chalamet, conocida por su papel en la serie de HBO Max Sex Lives of College Girls, dio la sorpresa al mostrar su embarazo en una reciente publicación de Instagram. La actriz de 32 años, hermana mayor del actor Timothée, posó alegremente junto a su amiga y diseñadora Jeanne Damas, también embarazada, en una instantánea que ha generado revuelo en redes sociales.

Hay que señalar que la noticia del embarazo de Pauline hasta ahora no ha sido confirmada oficialmente por la actriz. Sin embargo, la fotografía subida por Jeanne Damas muestra a Pauline con un vestido negro ceñido que deja ver su floreciente estómago. Ambas amigas, sonrientes y luciendo gafas de sol a la moda, posaron en un entorno al aire libre mientras sus vientres se tocaban en un gesto de complicidad.

A pesar de no haber abordado públicamente la noticia de su bebé, Pauline ha mantenido una presencia activa en eventos recientes. Asistió al desfile de Alta Costura Otoño/Invierno de Patou en París, donde lució una camisa blanca holgada combinada con una minifalda negra plisada. Además, complementó su look con aretes dorados colgantes y un bolso de mano rosa claro, mostrando su estilo distintivo y elegante.

La cuñada de Kylie Jenner también fue vista en el evento Elle Hollywood Rising en Beverly Hills a principios de este mes. En esa ocasión, optó por un vestido blanco de satén y un elegante blazer blanco, combinados con tacones desnudos. La actriz disimuló su pancieta sosteniendo un bolso de mano frente a su estómago.

Pauline Chalamet ha ganado reconocimiento por su papel de Kimberly en Sex Lives of College Girls, una serie que sigue la vida de cuatro compañeras de cuarto de primer año en el ficticio Essex College en Vermont. La serie, estrenada en 2021, fue renovada para una tercera temporada, confirmando su éxito entre la audiencia.

Hay que decir que, mientras Pauline celebra la llegada de su primer hijo, su hermano menor Timothée Chalamet continúa cosechando éxitos en Hollywood. Actualmente está filmando la película biográfica de Bob Dylan, A Complete Unknown. Con una relación sentimental con Jenner, Timothée ha protagonizado películas aclamadas como Call Me By Your Name, Wonka y Dune: Part Two.

En una entrevista pasada con The Cut en 2022, Pauline habló sobre su pasión por la actuación. Recordó sus primeras experiencias en la escuela secundaria, donde algo "hizo clic" durante una escena de Antígona. A pesar de los desafíos iniciales, Pauline descubrió su amor por el arte de dar vida a los personajes, una pasión que ha continuado desarrollando a lo largo de su carrera.

La noticia del embarazo de Pauline Chalamet añade una nueva dimensión a su vida personal y profesional, marcando el comienzo de una emocionante etapa para la actriz mientras sigue brillando en el mundo del entretenimiento.

Fuente: Tribuna