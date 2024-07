'Venga la Alegría' tiene nueva conductora: Laura Bozzo se sumaría el 1 de julio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una cara nueva llegaría al set de filmación del programa de espectáculos matutino Venga la Alegría para "revolucionar la televisión para siempre", según dijo Capi Pérez el pasado viernes. Las especulaciones no tardaron en surgir y, hasta ahora, el nombre con más fuerza ha sido el de Laura Bozzo.

Bozzo cuenta con experiencia siendo encargada de proyectos grandes, como su entrañable programa Laura, en el que fungía como mediadora en cualquier problema. En cada programa presentaba un caso distinto e intentaba encontrar la mejor solución. Ahora, su talento para dirigir sería requerido por TV Azteca.

Pérez aumentó la expectativa y curiosidad al mencionar que era uno de los "contratos más fuertes" y que la llegada de este personaje "patearía el avispero". Guardó en secreto la identidad de quien será su nuevo compañero o compañera, pero adelantó que el nombre sería revelado el próximo 1 de julio.

Por el momento nada es certero y Bozzo sólo queda en sospechas. Fue el periodista Álex Kaffie quien esparció esta apuesta en sus redes sociales. Como pistas describió que se trata de una mujer que ha despertado mucha polémica y que en los últimos meses ha ganado popularidad por su participación en proyectos con rating elevado, tales como Master Chef Celebrity y La Casa de los Famosos 4.

Si bien todo queda en suposiciones, es importante recordar que Kaffie acertó la última vez que filtró a los personajes contemplados para la siguiente temporada de La Casa de los Famosos México y no se ha equivocado ni una sola vez. No obstante, su conocimiento no va más allá del nombre y confesó desconocer si su "intromisión será durante todo el programa, tendrá una sección, si será diario o ciertos días a la semana".

Además, se encargó de desprestigiar a la famosa peruanomexicana al declarar que la aportación que ella podría dar al programa en realidad sería más bien pobre, dado que es una persona "violenta, grosera, patana, clasista; va por la vida diciendo que defiende a las mujeres, pero las ataca en la primera oportunidad que tiene, las sobaja". ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver a Bozzo en Venga la Alegría?

Fuente: Tribuna Sonora