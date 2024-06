(VIDEO) Otra vez: Paulina Rubio se viraliza por arremeter contra un empleado en concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que este mes de junio no fue el mejor para la denominada ‘Chica Dorada’, quien desde el pasado 6 de junio se convirtió en tendencia, ¿la razón? La famosa se presentó en un concierto en Hermosillo, Sonora, donde arremetió en contra de un hombre identificado como José, quien presuntamente pertenecería a su equipo técnico. En el clip, que se volvió viral, se puede apreciar a la intérprete entonando una canción, mientras hace señas a alguien.

Al notar que esta persona no le hace caso, la cantante interrumpe su canción y comienza a llamar a alguien por su nombre: “¡José, venga! (…) José no oigo nada aquí adentro”. Si bien, todo indicaría que las cosas se solucionaron, la realidad es que aparentaría que la rival de amores de Alejandra Guzmán se mostraría frustrada en con contra de su trabajador, de quien no se supo más. A casi tres semanas de este evento, la cantante de Yo no soy esa mujer volvió a convertirse en tendencia.

Paulina Rubio regaña a su baterista en pleno concierto

Todo sucedió durante su presentación en los 90’s Pop Tour, donde la famosa se mostró luciendo una outfit morado con brillos que destacaba por su sombrero vaquero. En la escena se puede ver a Paulina cantando el tema Ni una sola palabra, cuando de pronto parece haber un desfase entre su voz con la propia pista de la canción. En el clip se puede notar como, Paulina, intenta cambiar la letra del tema para poder alcanzar el ritmo, incluso le pide a la gente que la cante, pero no logra mantenerse.

Mientras tanto, la cámara abre la toma y se puede notar que el baterista es guiado por una persona, lo que parece indicar que sería éste el que tuvo problemas técnicos y no pudo coordinar el ritmo de la canción con la pista que la propia Paulina Rubio estaría escuchando en su apuntador, el cual sirve de herramienta precisamente para que los cantantes puedan seguir el ritmo de la pieza musical que están interpretando.

Dicha situación derivó en la furia de Paulina Rubio, quien no tuvo miedo de acercarse al baterista a reclamarle: “¡A ver batería!, ¡¿qué ped… cab...?!, ¡¿qué ped…?!”. El video del momento fue captado por un usuario de TikTok identificado como @fervazz, pero el video se viralizó tan rápidamente que no tardó en viralizarse en otras redes sociales, como es el caso de X (antes Twitter), donde la cuenta de Los Prófugos del Ácido Fólico replicaron el material.

