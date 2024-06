¿Con Wendy Guevara? Ferka revela a 'Hoy' que Jorge Losa saldría con una mujer transgénero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Ferka, una vez más ha causado un gran revuelo por sus intensas declaraciones, dado a que en un video compartido por el programa Hoy, se puede ver a estar revelando que su expareja, el galán de origen español, Jorge Losa, actualmente estaría saliendo con una mujer transgénero, por lo que ha despertado la duda de que podría tratarse de la reconocida influencer, Wendy Guevara.

Hace un par de semanas el reconocido exparticipante de Guerreros 2020 confirmó que su relación con María Fernanda Quiroz había llegado a su final, declarando que era una gran mujer y que sentía mucho amor, pero que estaba en un punto de su vida en el que no podía tener una relación sentimental. Pero, pese a que señaló que es por su salud mental y emocional, se ha dicho que la realidad es que lo habrían descubierto siéndole infiel con la también actriz, Serrath.

Por su parte, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy ha dejado pistas con las que confirmaría dicha teoría de la infidelidad, incluso en un en vivo confirmaría que se trataría de Serrath. Sin embargo, ahora en un video retomado por el matutino de Televisa, Ferka señaló que podría tener conocimiento de que tal vez Losa ya tendría una nueva relación y no con la actriz antes mencionada, sino con alguien más: "Pues puede ser hasta que salga con un transgénero, no sé, no sé, espérense, todo puede pasar, manténganse en fila, con palomitas".

Aunque la exparticipante de Inseparables no dio nombre de esa mujer trans, se cree que podría tratarse de Guevara, pues desde que se anunció la separación entre Ferka y Jorge, la influcer ha estado muy cercana al español, dado a que se toparon en el programa producido por Andrea Rodríguez Doria, y se dedicaron bellas palabras mutuas de admiración, y de ahí ella le envió un ramo de rosas hermoso, con un mensaje en el que le desea el mejor de los éxitos y que siga brillando como hasta ahora.

Pero, no solamente ese ramo y las historias que se han dedicado en Instagram han despertado la duda, sino que también en el 2023, después de que Jorge salió de La Casa de los Famosos México, al presentar una entrevista con Cecilia Galliano en una de las post galas, este al saber que Guevara confesó que tuvo un sueño húmedo con él, este se dijo sorprendido, pero resaltó la admiración por Wendy y afirmó que le dijo a Nicola Porcella que estaba desaprovechando su amor: "A Nicola, yo le decía: ‘No comes, ni dejas comer, hermano. ¿Qué onda?", dando a entender que él podría estar interesado.

