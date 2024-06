Drama en Televisa: Claudia Martín termina con Hugo Catalán y esta sería el terrible motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en Televisa se viene un fuerte drama amoroso, pues se dice que la famosa y querida actriz, Claudia Martín, habría sido la que tomó la complicada y dolorosa decisión de terminar con Hugo Catalán, el reconocido galán de melodramas con el que salía hace un par de años, agregando que detrás de este hecho en realidad habría un muy terrible motivo en su perspectiva.

Fue el pasado 27 de mayo cuando Claudia empleó su cuenta de Instagram para confirmar que entre ella y Catalán no quedaba más que unos bellos recuerdos de su noviazgo, pero que su relación se había terminado: "Quiero compartirles que Hugo y yo ya no estamos juntos desde hace un tiempo. Quedamos en buenos términos y yo le voy a desear lo mejor en su vida hoy y siempre. Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos. Bendiciones para todos".

Y aunque la actriz de novelas como Fuego Ardiente no quiso dar los motivos detrás de esto, recientemente una supuesta amiga de Martín declaró para TV Notas que fue algo doloroso, pues ella no quería separarse, pero al final sus sueños e ilusiones no se harían realidad pues: "Las cosas no fueron parejas. Él cayó en el conformismo y eso no le gustó a Claudia. Además de que ella le consiguió varios proyectos, como este último de la novela, para que saliera adelante".

Supuestamente, Catalán no buscaba trabajo al conformarse con lo que Claudia le daba y "se cansó de mantenerlo", pues además de todo restaba "en lo emocional", asegurando que no quería verlo, pero al final tuvo que aceptar la realidad: "No tomaba la decisión porque también venía cargando ese dilema mental que tenemos mucho las mujeres. Venía de un matrimonio que se rompió y tener otra relación que no funciona nos pesa mucho a las mujeres. Pero tomó la decisión y creo que fue lo mejor".

Finalmente, dejó en claro que aunque él no quería terminar, la actriz de Los Ricos También Lloran, ya está decidida y no piensa regresar a lo mismo, por lo que se ha separado definitivamente y hasta lo sacó de su departamento: "Él no quería que terminaran, pero ella le pidió que dejara su departamento, porque vivían juntos. Claudia le pidió que se fuera de su casa y la dejara sola, porque ella ya no quería esta relación".

