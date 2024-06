Edwin Luna y Kimberly Flores van al psiquiatra para evitar romper su matrimonio

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo siempre está envuelto en rumores y escándalos, y la relación entre Edwin Luna, líder de La Trakalosa, y la modelo Kimberly Flores, no es la excepción. Desde hace tiempo, se ha hablado mucho sobre los desafíos que enfrentan como pareja, sobre todo en lo que respecta a los celos de Luna. En una entrevista con TVyNotas han abierto su corazón sobre cómo la ayuda profesional ha sido clave para salvar su matrimonio.

En un encuentro con la prensa, en cantante de éxitos como Fíjate que sí y Borracho de amor compartió su visión sobre el valor de la terapia en el mantenimiento de una relación sólida. El compositor mexicano confesó que su relación no ha sido color de rosa, puesto que ha tenido que afrontar momentos difíciles. Pese a los obstáculos, la pareja lleva once años compartiendo sus vidas, siete como novios y cuatro en matrimonio.

La pareja lleva cuatro años de casados

Cuando se le preguntó si todavía están en terapia, Luna respondió que sí y adelantó que ninguno de los dos tiene intención de abandonarla. Si bien antes se tenía el estigma de que quien iba con el psicólogo o psiquiatra era porque estaba 'loco', ahora es mucho más aceptada esta práctica, incluso por el exponente del regional mexicano, quien aseguró que los profesionales de la salud mental los han ayudado a superarse y salir adelante.

Vamos con un psicólogo y con un psiquiatra. Nunca lo hemos soltado. Y no tiene nada de malo. No es porque estemos locos. Es para las personas que quieren superarse y salir adelante de manera profesional".

Además de ir a terapia, los dos han buscado maneras de abordar los celos. De acuerdo con Edwin, se han evitado gracias a que ambos cultivan un canal de comunicación abierto en el que detallan cuáles son sus definiciones de infidelidad. Contó que no sólo se limitan a las relaciones sexuales, sino que se ha abierto el espacio para comprender que hay otro tipo de traiciones, dependiendo de la percepción de cada uno. Por ejemplo, mencionó que la otra parte puede sentirse ofendida con un like en redes sociales.

La ayuda profesional les ha ayudado a reducir los celos de Luna

Gracias a la confianza que los dos han procurado en alimentar día con día, a través de límites claros y hablar los problemas de manera abierta y honesta, han logrado reducir los celos y fortalecer su matrimonio. De hecho, Luna mencionó que a la fecha ya se ríen los dos cuando ven quién "les está tirando la onda".

A veces, como hombres, creemos que ser infieles es tener relaciones sexuales con otras personas. A lo mejor, para tu pareja, ser infiel es mandar un mensaje. Dar un like (en Instagram). Solo celamos cuando los dos tenemos un motivo muy exacto para decir: Hijole, ya se me hizo raro que éste o ella se quiere pasar de la raya’. Pero ya no nos celamos tanto. Nos reímos de ver quién nos estaba tirando la onda”.