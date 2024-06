Geraldine Bazán responde a Maxine por decir que se embarazó de Gabriel Soto en la primera cita

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días pasados el nombre de Geraldine Bazán estuvo metido en una fuerte controversia debido a que Maxine Woodside lanzó una fuerte crítica en su contra, pues aseguró que su mayor logro artístico había sido casarse con Gabriel Soto y además señaló que salió embarazada durante su primera cita con el actor. Luego de que estas declaraciones se volvieran virales, la actriz mexicana le respondió a la periodista.

Como se sabe, la semana pasada en el programa Todo para la mujer, la llamada 'Reina de la Radio' se le fue con todo a Geraldine señalando que el único tema que tiene para hablar es sobre su exesposo: "¿De qué otra cosa iba a platicar?". Además, hizo un controversial comentario: "Salieron una sola noche y esa noche se embarazó, ese día de que 'nos vimos en un ratito, ese día pego, nada más fue la puntita y pegó, Gabriel dijo: 'Ok, sí estás embarazada, pues nos casamos'".

La boda de Gabriel Soto y Geraldine Bazán

Recientemente, Bazán se encontró con los reporteros y reaccionó al hecho de que Woodside expresara que su mayor éxito profesional fue casarse y formar una familia con Gabriel Soto: "Yo no voy a entrar en esas… la verdad no tengo nada qué decir, muchas veces se cruza esa línea de lo que te decía, la sororidad, la humanidad, pero pues ahora sí que yo me concentro en lo mío, en lo que soy yo, en lo que son mis hijas", dijo desde el aeropuerto de la CDMX.

Al final la conciencia de cada uno pues está en la conciencia de cada uno, no se puede hacer más", añadió.

En este sentido, Geraldine manifestó que, aunque apoya la libertad de expresión, considera que deberían existir algunas leyes que eviten que los comunicadores sobrepasen este derecho. "La cuestión de los programas o de los periodistas que emiten una opinión sin tener un conocimiento de causa, híjole, debería de sí haber una sanción, me parece, y sobre todo yo entiendo que a eso se dedican, y yo entiendo que de eso comen también, y que de eso trata su trabajo, pero definitivamente pues también mucho depende el tipo de persona que eres", declaró.

Sobre cómo ha manejado esta situación con sus hijas, debido a que ya no son tan pequeñas y se enteran de todo por medio de las redes, Bazán explicó: "Ya me conocen total y perfectamente, no tengo qué ocultarles nada, y han crecido en esto, y no solamente se trata de mí, no solamente su mamá se dedica a esto, su papá también". Antes de retirarse del sitio, la exestrella de La Casa de los Famosos reaccionó a la posibilidad de que Gabriel e Irina Baeva se conviertan juntos en padres.

¡Qué bueno!, ¿no?, me parece increíble, la verdad es que un bebé siempre sería una bendición", dijo antes de concluir la entrevista con medios como Venga la Alegría.

Fuente: Tribuna