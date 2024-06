¿Nueva hitstoria de amor? Anitta por fin responde si es novia de Peso Pluma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de los rumores que más ha llamado la atención es el supuesto romance entre Peso Pluma y Anitta, y es que después de que se hiciera oficial la ruptura entre Nikki Nicole y 'Doble P', el cantante de corridos tumbados se ha mostrado más cercano y cariñoso con la cantante de Envolver y La Loto.

La prensa abordó a la cantautora para preguntarle qué se trae entre manos con Hassan Emilio Kabande Laija. Anitta decidió 'quitarse la máscara' y hablar sobre el tema en una entrevista rápida. La artista brasileña confesó que no le gusta poner etiquetas a las relaciones, pero sí aseguró que siente un fuerte amor por él.

Admitió que no vive sola en el sentimiento, pues según su declaración, el compositor (que recientemente sorprendió a sus fans con un inesperado cambio de look) le correspondería. De modo que el amor es mutuo y para ella eso es suficiente y lo más importante. Dejó en claro que su filosofía en torno a las relaciones responde más a la libertad y no tanto a las ataduras de las etiquetas.

Si bien el público no obtuvo una respuesta certera sobre el tipo de vínculo entre ella y la estrella multigalardonada, Anitta si dio las pistas para que sepamos que entre ellos hay más que una amistad, pero que se enfocan en vivir el momento y dejar que las cosas fluyan. ¿O tú qué opinas?

Creo que nosotros dos nos amamos mucho y eso es lo más importante. La gente siempre quiere etiquetar las cosas, pero yo prefiero vivir la vida y ver qué pasa. Soy más relajada con eso".

Los medios de comunicación no pudieron indagar mucho más, puesto que la reconocida bailarina se negó a brindar más detalles sobre el intérprete de Ella Baila Sola y LADY GAGA; argumentó que no le gusta hablar cuando la discusión involucra a terceras personas, por lo que prefirió ser reservada y guardar silencio. Sin embargo, se mostró abierta a responder cualquier cuestionamiento que sólo tuviera que ver con ella.

Cuando son asuntos privados de mi vida que solo tienen que ver conmigo, yo hablo como si nada, a mí no me importa".

Las pistas que avivan las especulaciones sobre un amorío

Todo comenzó cuando el cantante sorprendió a la reggaetonera con un beso en el escenario durante un festival de música en Monterrey, en celebración de su cumpleaños número 31. Luego fueron vistos juntos en un antro después de los Latin AMAs en Las Vegas, Nevada. La escena captada por las cámaras mostraba a ambos artistas disfrutando de su tradicional 'bellakeo', con Peso Pluma dándole besos en el cuello a la brasileña.

Peso Pluma y Anitta se besaron en un concierto en Monterrey

