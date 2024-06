Rey Grupero se burla de romance con Laura Bozzo en 'MasterChef' y la llama "sugar momia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocido influencer, Rey Grupero, recientemente brindó una reveladora entrevista en la que se burla de su romance, tan polémico y mencionado, con la reconocida presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, durante el rodaje de MasterChef Celebrity, declarando si es que deseaba una verdadera relación y en la que la ha llamado ser su "sugar momia", en referencia a su edad, 73 años.

Hace más de un mes que dio inicio el reality de cocina más famoso de TV Azteca, y como es costumbre, sus integrantes han dado mucho de que hablar, especialmente Laura, que además de ser conocida por su fuerte carácter y sus arrebatos, también ha sido vinculada sentimentalmente con el youtuber y creador de contenido antes mencionado, con el cual incluso ya se ha dado más de un beso frente a todos.

Y ahora, este martes 4 de junio, en la revista TV Notas acaban de compartir una entrevista que le hicieron al exparticipante de Inseparables, en el que habló sobre su relación de amor/odio con la exestrella de Televisa, declarando que se ha ganado su cariño al demostrar que sabe cocinar y que se esfuerza: "Con respecto a Laura, todo lo que dice de mí es porque me quiere. No solo le he demostrado a ella que realmente cocino. También a todos mis compañeros. Subir al balcón no es nada fácil, pero me lo he ganado a pulso".

Ante este hecho, Luis Alberto Ordaz Balderas, nombre real de El Rey, bromeó con respecto a esta relación sentimental que dicen que tiene con Bozzo, afirmando que ella es su "sugar momia", haciendo referencia a que ya es demasiado vieja para ser mommy, agregando que ambos podrían crear nuevo contenido juntos: "Estoy pensando seriamente en armar un (red social) con ella. La vamos a sacar con su sarcófago y la taparemos con varias vendas. Yo me puedo hacer un enrollado al estilo Zague. Creo que la podríamos hacer juntos y a la gente le puede gustar".

Con respecto a los evidentes y drásticos cambios de humor de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, Rey Grupero declaró que esa personalidad de estar arriba y luego abajo le ha gustado en ella por su chispa única: "Para mí, la señora Bozzo es la bipolar más encantadora del mundo. En las mañanas me dice: 'Corazón, ya voy a llegar a la cocina'. Más tarde me grita: 'Pend..., lárgate de aquí'. No podría hablar mal de una mujer y menos de mi esposa. Estoy planeando cómo le voy a festejar sus cuatrocientos años".

Finalmente se deshizo en halagos y reconoció una labor social emotiva que lo ayudó a realizar, afirmando que aunque no se imagina en una relación formal de verdad con ella, sí podrían llegar a intimar: "Si en algún momento me agarro a Laura sería solo una noche. No me imagino una relación formal con ella, en la que un día me diga que le haga el amor y al otro, me corra de la casa. Sin duda, solo le daría un llegue para dejarla como zarigüeya".

Laura me cae increíble. Es una mujer talentosa, exitosa y con un gran corazón. Hace poco me ayudó con una colecta para un niño con cáncer. No sé qué pasó, pero, por parte de ella, llegó un millón de pesos. No tengo idea si fue de su chequera. Sin embargo, cubrió todo lo que faltaba", concluyó.

