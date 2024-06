Actor de Televisa sería culpable de ruptura de Claudia Martín y Hugo Catalán; esto confesó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor de Televisa mexicano, Daniel Elbittar, recientemente fue captado por la prensa y entrevistado desde su auto ante las sospechas que él sería culpable de la ruptura entre la querida y famosa actriz de melodramas, Claudia Martín, y su entonces pareja, el también histrión, Hugo Catalán, siendo muy contundente al responder, confesando esto de los rumores.

El protagonista de El Amor No Tiene Receta aclaró si tiene contacto con su compañera del melodrama anteriormente mencionado, tras el fin de grabaciones de la novela que aún se emite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Las Estrellas, siendo contundente al expresar: "No, no, no terminamos las grabaciones y ella se fue de vacaciones", replicó el artista ante las preguntas del reportero del programa ¡Siéntese Quien Pueda!.

Sin embargo, el histrión, quien actualmente está casado con la actriz Sabrina Seara, no trató de ocultar que tanto Claudia como él interactúan a través de sus publicaciones en Internet, dejando en claro que sin buenos amigos, pero nada más: "Sí, por redes nos seguimos y nos damos likes en fotos, ese tipo de cosas, pero no hablamos. Una vez que terminamos las grabaciones de la novela, ya no hemos estado en contacto".

Daniel y Claudia en El Amor No Tiene Receta. Internet

Finalmente, el actor de 45 años negó rotundamente haber sido el causante del rompimiento entre la actriz de Fuego Ardiente y de Hugo, como se ha estado diciendo: "De que soy el tercero, la manzana de la discordia, pues no, obviamente no", sentenció. Fue el pasado 27 de mayo cuando Claudia anunció en un breve mensaje que tras dos años de relación con Hugo su historia de amor llegaba a su fin.

Y aunque Catalán se limitó a replicar el comunicado en Instagram de la actriz sin dar detalles sobre esta decisión, no dudó en poner un alto ante las especulaciones en las que involucraron sentimentalmente a Martín con Elbittar: "Dicen que está seduciendo a Daniel Elbittar, ¿es verdad?", decía uno de los comentarios en redes sociales. A lo que Hugo respondió: "No digas tonterías, ella no es ese tipo de personas", dijo el actor, sin conocerse hasta ahora el motivo real de su separación con la protagonista de telenovelas.

Daniel habla de Claudia y Hugo. Instagram @sientansequienpueda

Fuente: Tribuna del Yaqui