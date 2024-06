¿Adiós, Erik Rubín? Andrea Legarreta grita su amor por este conductor en 'Hoy': "Te amo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Puede que te agrade o desagrade, pero para nadie es un secreto que, a lo largo de los años, Andrea Legarreta ha escalado en Televisa al grado en el que se ha convertido en una de las celebridades más influyentes de la televisora de San Ángel, al grado en el que, cada vez que sale una noticia de ella, los medios de comunicación se abalanzan para poder cubrir lo que ha ocurrido con la famosa conductora de Hoy.

Un ejemplo ocurrió durante el año pasado, cuando anunció de manera oficial su separación de Erik Rubín, cantante de Timbiriche con el que compartió 22 años de su vida. Dicha noticia sacudió al mundo de la farándula dado a que ambos eran conocidos por ser una de las parejas más estables del medio. Por ello mismo, la prensa se empeñó en averiguar si habría alguna infidelidad de por medio, cosa que siempre fue negada por los famosos.

A 1 año de esta noticia, Andrea Legarreta logró emocionar a sus 6,5 millones de seguidores en Instagram, al compartir una fotografía con un famoso conductor, quien había abandonado a la empresa de los Azcárraga desde hace algunos años, pero recién regresó a tomar sus funciones en San Ángel, se trata de nada más y nada menos que de Héctor Sandarti, quien es recordado por su participación en producciones como Hasta que el dinero nos separe o Vida TV, por mencionar algunos.

Leyenda

Sin embargo, no hay que adelantar juicios, ya que Andrea mostró un cariño de dos amigos que se vuelven a encontrar, no un amor romántico, como se podría llegar a entender. Y es que, la emoción de la famosa madre de Mía Rubín llegó a tal extremo que no pudo evitar gritar su amor hacia el conductor, a través de la mencionada aplicación de Meta, donde indicó que se encontraba muy feliz de volver a ver al también actor.

“Lo que yo te adoro mi Abi lindo. Me encanta verte tan bien y tan feliz. Éxito en cash a partir de este domingo. Está increíble y tú cómo siempre encantador. Te amo Abi, Héctor Sandarti.”

Andrea Legarreta se besa con Héctor Sandarti en Hoy

Créditos: Instagram @andrealegarreta

Asimismo, Andrea Legarreta mostró un par de fotografías con Héctor, en una de ellas aparecía abrazada al famoso, mientras que en la segunda se puede ver al actor dándole tremendo beso en la mejilla a la rubia, quien aparece muy feliz. Cabe señalar que varias estrellas reaccionaron a la publicación de la conductora, entre ellas se puede mencionar al propio Erik Rubín, Ana Martín y a la otra conductora de Hoy, Galilea Montijo.

Fuentes: Tribuna