Adiós Televisa: Galilea Montijo en pleno cumpleaños anuncia que deja 'Hoy'; revela proyecto

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y presentadora de TV, Galilea Montijo, acaba de sorprender a sus fans al decir que le dirá adiós a Televisa, pues en pleno festejo de cumpleaños, esta decidió tomar la palabra para anunciar a sus millones de espectadores y colegas que dejará el programa Hoy por un importante motivo, además de agregar que estaba emocionada de revelarles el nuevo proyecto que tiene entre manos.

Montijo tiene una larga carrera en el mundo del espectáculo, teniendo participación en melodramas como Mujeres Asesinas y Sortilegio, aunque ha destacado principalmente en la conducción con programas como Viva La Vi o Netas Divinas, y más específicamente en el matutino antes mencionado, donde incluso se dice que tiene mucho más poder que la propia productora, la reconocida Andrea Rodríguez.

Pero ahora, la mañana de este miércoles 5 de junio, mientras que estaba celebrando sus 51 años, como toda una quinceañera con todo y vestido y chambelanes, la jalisciense quiso tomarse un momento en la sección, ¿De Qué Me Hablas?, para confesarles a sus colegas y a los espectadores que en las próximas semanas no la iban a ver en el programa matutino, pues iba a dejarlo, señalando que de forma momentánea y no definitiva.

Galilea Montijo. Instagram @galileamontijo

La colega de Andrea Legarreta dejó en claro que su ausencia por un par de semanas es debido a que ya tenía una vez más activadas sus vacaciones y ya le tocaban, y aprovechando que era el mes de su cumpleaños y que el siguiente mes de julio veía con muchos proyectos quería aprovechar para estar lo más relajada posible y estar al 100 por ciento con todas sus responsabilidades y darle al público lo mejor.

Con respecto a esta cantidad de trabajo, con una gran sonrisa confirmó que uno de estos proyectos de los que formará parte será el de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, teniendo el mismo papel que desempeñó durante la primera emisión, por lo cual la verán ante sus pantallas todos los miércoles y domingos que se realicen las galas, asegurando que estaba muy feliz y emocionada de que se le considerara de nueva cuenta.

Fuente: Tribuna del Yaqui