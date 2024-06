'Avengers 5': Marvel anuncia que más de 60 personajes regresarán para la cinta

Estados Unidos.- El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) está preparando una de sus producciones más ambiciosas con la próxima entrega de Avengers. Tras un año de decepciones cinematográficas, Marvel Studios busca revivir con una película que promete reunir a más de 60 personajes de sus icónicas franquicias. ¿Será posible ver de nuevo a Iron Man y Capitán América en acción?

Recientemente, se reveló que Shawn Levy, conocido por su trabajo en producciones como Free Guy y Stranger Things, está en conversaciones para dirigir la quinta película de Avengers. Según informó el medio Deadline, Levy ya recibió el guion de Michael Waldron y está considerando seriamente asumir la dirección de esta esperada producción.

La noticia más emocionante para los fanáticos del MCU es que más de 60 personajes podrían regresar en esta nueva entrega de Avengers. Entre los actores mencionados para retomar sus roles se encuentran Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hiddleston (Loki), Simu Liu (Shang-Chi) y Karen Gillan (Nebula), entre otros.

Sin embargo, la gran incógnita gira en torno a la posible vuelta de Robert Downey Jr. y Chris Evans, quienes interpretaron a Iron Man y Capitán América, respectivamente. Aunque sus personajes tuvieron un final definitivo en Avengers: Endgame, los rumores sobre su regreso han cobrado fuerza.

La esperanza de ver a Robert Downey Jr. y Chris Evans nuevamente en uno de sus papeles más queridos ha sido aumentada por las declaraciones recientes. Downey Jr., durante una entrevista en la sección Actors on Actors de Variety, habló sobre su personaje de Iron Man:

Está increíblemente en mi ADN. Probablemente, el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque es mucho más genial que yo. Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea