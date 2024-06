Carin León se dice muy enamorado de su nueva novia: "Me hace sentir en casa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡El amor está en donde menos lo imaginamos! Eso le sucedió a Carin León, quien encontró a su media naranja porque ambos colaboraron en un proyecto laboral. De inmediato la química se encendió entre los dos e hizo lo suyo. Ahora el cantante no puede ocultar la felicidad que siente y presentó a su novia durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca.

La pareja no paró de derrochar amor durante el programa; se elogiaron mutuamente y dejaron ver ante el público lo enamorados que están y lo dichosos que se sienten al poder compartir sus vidas. Por su parte, el cantante de Despídase Bien contó que su novia (a quien también llamó "esposa" en un momento de la conversación) representa un pilar sólido para él y que ha encontrado en ella apoyo personal y profesional.

Al estar implicado en constantes giras, el compositor mexicano de música regional mexicana tiene que viajar a todos los rincones del mundo, pero reconoció que su ancla es Meylin Zúñiga, quien le brinda el sentido de pertenencia a un lugar, le recuerda su origen y lo hace "sentir en casa".

La verdad es que es un apoyo muy grande. Ando por todo el mundo, pero, literalmente, ella es la que me hace sentir en casa".

Meylin no se quedó atrás con los comentarios cursis hacia el guitarrista. Ante las cámaras confesó que siente profunda admiración hacia León, además de respeto por todo lo que ha logrado y lo profesional que es en su trabajo. Coincidieron que en su relación reina la confianza, lo que ha sido clave para que lleven un año de noviazgo sin percances. Gracias a que se entienden muy bien, optaron por mudarse bajo un mismo techo, en tanto que su complicidad se acentúa a partir de que viajan juntos contantemente por temas laborales.

León está convencido de que su romance no hará otra cosa más que florecer, por lo que durarán muchísimos años unidos. Cabe destacar que este es una nueva historia de amor que ha sido blanco de críticas, pues recordemos que hace poco el cantante reconoció estar separado de Alejandra Esquer, más no divorciado. Hasta el momento persisten las dudas acerca de su estado civil y sus fans sospechan que no ha roto vínculos por completo con quien sería su esposa, por lo que no ven con buenos ojos a Meylin. Esta serie de comentarios parece no importarle a la estrella sonorense.

"Nadie puede ser feliz sobre la desgracia de alguien más, el destino es justo y a todos nos da lo que merecemos de eso nadie se salva". "Ni se te ocurra casarte con él porque al mes de va a cambiar", son algunos de los comentarios del público.

Carin León y Meylin Zúñiga llevan un año de noviazgo

Fuente: Tribuna Sonora