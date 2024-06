"Doble cara": Tras pleito en 'Hoy', Andrea Escalona y Galilea Montijo reaparecen juntas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las famosas presentadoras Andrea Escalona y Galilea Montijo han estado en boca de todos durante las últimas semanas, luego de que se ventilara que habían tenido un fuerte pleito en los camerinos de Televisa. Sin embargo, parece que ambas han dejado atrás este trago amargo y la mañana de este miércoles 5 de junio ambas se dejaron ver tan amigas y cercanas como antes de su desencuentro.

Como se recordará, fue hace poco más de un mes cuando se ventiló que la hija de Magda Rodríguez (qepd) y la tapatía habían tenido una fuerte discusión fuera del aire, al parecer por algo que ocurrió en la transmisión del programa Hoy. Incluso, la prensa señaló que había pruebas de este pleito en un video y que las conductoras estuvieron a punto de irse a los golpes.

Este martes 5 de junio, 'La Gali' estuvo celebrando sus 51 años de vida de una forma muy divertida, ya que la producción del matutino le organizó la fiesta de 15 años que nunca tuvo. Durante cada una de las etapas del festejo, Andrea estuvo participando e incluso le dedicó un mensaje a través de las redes sociales: "En 5 años hemos pasado de todo, cosas buenas, no tan buenas, te agradezco los momentos difíciles y las bendiciones, eres una gran maestra y celebro tu vida, feliz cumpleaños", escribió.

La publicación de Escalona de inmediato se volvió viral y recibió críticas por parte de internautas, y hasta el periodista Álex Kaffie. Los usuarios aseguraron que la conductora era "doble cara" por escribir esta felicitación a Montijo, luego de que semanas atrás estuvieran enemistadas. Luego de que el mensaje se difundiera por toda la red, Andreita habló sobre su supuesta enemistad con la festejada en una breve entrevista a las afueras de Televisa.

Escalona felicita a Gali en su cumpleaños

Reporteros como Edén Dorantes captaron a Andy saliendo de la empresa y aunque aseguró tener prisa, sí se detuvo a aclarar que ella no tiene ningún problema con Galilea: "Nunca hubo tales (conflictos), en todas las familias y en la vida diaria puedes no pensar igual pero eso no significa que no nos queramos y respetemos, fue una diferencia, dos puntos de vista, pero eso no quita el respeto y que celebros hoy juntas", mencionó.

Cuando la prensa le recordó que Gali ya no la seguía en Instagram a raíz de su problema, Escalona respondió: "No sé eso". Sobre lo que le había regalado a su compañera por su cumpleaños, la joven madre dijo: "Le regalé un dijecito de géminis, de una joyería que me encanta, se lo compré con mucho amor". Y antes de retirarse, Andrea aprovechó para recordar que desde que conoció a Montijo, ambas formaron una bonita amistad.

Es una gran amiga, ha estado en mis pérdidas, hemos pasado de todo juntas, yo lo único que le tengo es agradecimiento, a mi marido lo conocí por ella, y qué bonito es poder agradecerle".

Fuente: Tribuna