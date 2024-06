Erika Buenfil recibe llamada de Ernesto Zedillo Jr en Televisa y se molesta: "¡Qué horror!"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Erika Buenfil, recientemente vivió un inesperado momento, cuando en plena entrevista con Televisa y otros medios de comunicación, recibió una llamada del padre de su hijo y expareja, Ernesto Zedillo Jr., por lo cual incluso dejo ver que estaba un poco molesta de que fuera justo a esa hora cuando estaba con la prensa exclamando un ¡Qué horror!

La actriz de melodramas como Amores Verdaderos, hace poco que decidió hablar con diversos medios de comunicación sobre el encuentro de su hijo Nicolás con su padre, Ernesto Zedillo Jr., luego de que el joven publicara algunas imágenes de dicha reunión en su cuenta de Instagram: "Para mi la sorpresa fue que lo hayan subido, una sorpresa grata, Nicolás se sintió tranquilo, se pusieron de acuerdo sin avisarme, ese día yo no estaba ahí, yo andaba por mi lado, y entonces me avisa 'má, mira lo que voy a subir', y lo subió, y ya, o sea, no pasó nada", explicó la protagonista de novelas sobre cómo se enteró de la situación.

Sobre el tiempo que llevan viéndose padre e hijo, Erika comentó: "Es de un tiempo a la fecha, no tampoco de toda la vida, será de

un año a la fecha". Sin embargo, la presentadora de Veo Cómo Cantas aclaró que, hasta el momento, el joven no convive con su abuelo, el expresidente de México, Ernesto Zedillo: "No, todavía no", dijo al respecto. No obstante, Erika aplaudió que su retoño por fin pueda tener contacto con el hombre que le dio la vida y sus consanguíneos: "Es la familia de Nicolás, es para el bien de él, si él se siente a gusto, contento, y de alguna manera puede tener ese contacto, pues para mí es bueno".

Érika y Ernesto Zedillo.Internet

Y fue precisamente en este momento, cuando el celular de la artista sonó y le notificó que se trataba de una llamada de Zedillo Jr., a lo que nerviosa Buenfil expresó: "Justo habló, ¡qué horror!... Estoy ocupada, déjame poner bloqueada en el teléfono porque van a insistir y voy a quedar mal, ya más de frente no pudo haber sido, ¡qué ridiculez!, ¡qué cosa!". Ante esta reacción, los reporteros no dudaron en preguntarle si mantiene comunicación con su ex, por lo que Erika aclaró: “Si, mira, cuando hay acuerdos en cuanto a Nicolás sí, o sea los permisos, obviamente yo soy responsable de Nicolás al 100 por ciento y me encargo de los permisos, y a veces no le doy permisos".

Finalmente, la estrella de los melodramas negó ante las cámaras de Sale el Sol que por el momento su vástago haya pensado en cambiarse su apellido por el de su padre: "No, no, él sigue siendo Nicolás Buenfil, sí hasta ahorita, ni lo hemos comentado. No sé corazón, eso es algo muy personal de Nicolás, todo al tiempo". Como se sabe, Buenfil siempre ha sido una madre respetuosa a las decisiones independientes de su único hijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui