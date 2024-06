¿Está furiosa? Erika Buenfil reacciona al encuentro de su hijo con Ernesto Zedillo Jr

Ciudad de México.- Hace varios días te contamos en TRIBUNA que Nicolás Buenfil, hijo de la afamada protagonista de telenovelas, Erika Buenfil, se reunió con su padre Ernesto Zedillo Jr., con quien se sabe no tuvo una relación cercana durante sus primeros años de vida dado al distanciamiento que el propio hijo del expresidente de México colocó entre ambos. Como era de esperarse, la prensa volteó su atención a la actriz de Tres Mujeres para conocer su reacción.

Si bien, es posible que haya habido gente que vaticinara conflicto en la reacción de la rubia, la realidad es que ella se mostró muy tranquila en un encuentro reciente con la prensa, cuando iba saliendo de Televisa. Asimismo, la estrella de Marisol fue cuestionada sobre lo que pensaba acerca de que Nicolás hubiese publicado las fotografías de su reunión con su padre en redes sociales, a lo que ella respondió que le sorprendió, pero es una decisión de su descendiente que respeta.

La famosa aclaró que le da “mucho gusto” que su hijo muestre estos momentos con su padre y reveló que, el día en el que decidió compartir las imágenes, ella no se encontraba con él, pero sí la llamó para comunicarle la decisión que había tomado: “Lo que vieron es lo que fue. Me da mucho gusto, ya todos vieron. Yo ya había visto fotos, para mí la sorpresa fue que lo haya subido, fue una sorpresa grata”, aclaró la protagonista de Amores Verdaderos.

Erika Buenfil habla sobre el reencuentro de su hijo y Ernesto Zedillo Jr

Créditos: Internet

Erika declaró que el reencuentro entre Ernesto Zedillo Jr. y su hijo fue reciente y expresó que ignora su hijo mantiene un contacto constante con su padre, puesto considera que dicha decisión es algo que solo le corresponde a Nicolás; por otro lado, reveló que las citas que el adolescente tiene con su progenitor no son algo frecuente y ella está enterada de cada vez que se van a reunir, incluso confirmó que ha mantenido contacto con el hijo del expresidente de México para coordinar algunas reuniones entre su vástago y él.

“No es que se vean diario, ya no sé si ellos se comuniquen, ya no me corresponde”, declaró la celebridad.