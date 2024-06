Expulsan del kínder a hija de Dani Flow; no la quieren por el escándalo del famoso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dani Flow se dio cuenta de que sus errores en su carrera musical no sólo lo afectan a él, sino que también impactan de manera directa y negativa a su hija, por lo que tendría que ser más cuidadoso en cada paso que da al ser una figura pública y estar expuesto al constante escudriño, críticas y 'cancelaciones'.

El cantante de Reggaetón Champagne ha 'metido la pata' en varias ocasiones, lo que le ha valido una lluvia de reproches. En una ocasión, lo calificaron de ped*filo luego de que en una batalla de freestyle se le escuchara decir "a mi hija jamás la tocaría, pero a sus amiguitas de la secundaría tal vez sí". En ese momento, el compositor mexicano se disculpó por la incomodidad que generó y aseguró que no lo haría en la vida real.

Otro de los escándalos en los que estuvo involucrado surgió a partir de una serie de declaraciones que hizo en torno a la polémica del youtuber Rix (quien fue detenido por el delito de 'tentativa de violación' en contra de Nath Campos). 'El Rey del Morbo' desacreditó la acusación de la creadora de contenidos y defendió a su amigo. Mencionó que era una "pendej*da" el motivo por el que lo metieron a la cárcel.

Neta wey si a mí me pasara eso me daría mucho coraje, la morra esa no vale verg* la morra esa (Nath Campos), o sea hay fotos de la morra esa después de que pasó eso, o sea, me cag*n esas morras".

Como contexto, Rix fue condenado a pasar tres años tras las rejas, luego de que aceptó su culpabilidad en el caso y tuvo que cubrir una indemnización económica. A partir de su opinión controversial, las personas se unieron para 'cancelarlo' en redes sociales. Esto dio pie a que su fama fuera en declive. Por desgracia, las consecuencias también 'golpearon' a su pequeña. El colegio en el que tomaba clases tomó la decisión de expulsarla. Una mañana en la que él se encontraba de vacaciones, las autoridades escolares le llamaron para informarle que su hija no podría seguir formando parte del plantel.

Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kínder. Me hablaron, yo estaba de vacaciones y me hablaron: 'Oye, los papás están preocupados', cosas así. Le hablé a mi papá, no sabía qué hacer, ya después afortunadamente, gracias a Dios, pues llegaron otras opciones donde vi que el panorama no estaba tan cerrado".

Junto a su esposa intentó que su hija no se enterara de los motivos por los cuales la rechazaron de su escuelita, a fin de proteger su salud mental. A partir de entonces, la estrella reflexionó acerca de su comportamiento y sus errores. Mencionó que desde este suceso que lastimó a su familia, se esfuerza en mejorar como persona para evitar hacerle pasar tragos amargos a sus seres queridos.

No era bienvenida mi hija por mi culpa. Como está chiquita todavía, tratamos de que ella estuviera alejada de la situación, peor me abrió mucho el hecho de que no puedo cometer ese tipo de errores porque puedo afectar a mi hija. Creo que he trabajado en ser una mejor persona en pro de mi carrera, que a fin de cuentas, eso va a repercutir en mi familia, en mis amistades, en mi círculo social".

Fuente: Tribuna Sonora