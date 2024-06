Fidel Castro le suplica perdón a Belinda y le ofrece grabar un dueto

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Fidel Castro, el vocalista y líder de la banda Marca Registrada, se vio recientemente en medio de la polémica tras la cancelación de una colaboración musical con Belinda. La situación surgió después de que un video en TikTok mostrara a Castro haciendo comentarios en tono de broma sobre los tatuajes que Christian Nodal se hizo en honor a Beli cuando eran pareja.

Belinda decidió no continuar con la colaboración, lo que llevó a Castro a ofrecer una disculpa pública a la cantante de Egoísta. “Todo fue un malentendido, era en referencia al pasado de ella, y sinceramente, no es algo que me incumba a mí ni lo que digan de ella", aclaró Castro a diferentes medios, entre estos Ventaneando.

Fidel Castro de Marca Registrada le pide disculpas a Belinda. Foto: Internet

Castro también subrayó el constante acoso que la española ha recibido debido a su pasado, y manifestó su respeto por la decisión de la cantante: "La atacan muy feo por su pasado sin conocer su verdadera historia, y eso no es de nuestra incumbencia. La respetamos, pero entiendo que debido al constante hostigamiento, ella haya tomado esa decisión, y lo respetamos completamente".

Aprovechando la ocasión, el vocalista de dicha banda decidió mandarle un mensaje directo a Belinda, abriendo la posibilidad de retomar la colaboración en el futuro: "Somos personas maduras y no guardamos ningún resentimiento. Si en algún momento ella quiere volver a grabar, solo tiene que decirlo y estaremos listos para colaborar, sin problema alguno".

La controversia comenzó durante una entrevista con un creador de contenido, donde Fidel fue cuestionado sobre los tatuajes. Su respuesta, aunque en tono de broma, fue interpretada como una referencia a los tatuajes de la expareja: "No, nosotros somos anti-tatuajes de ojos. Y no tenemos dinero para andar repartiendo", dijo Fidel, lo que desencadenó una serie de reacciones en redes sociales.

Mientras las repercusiones continúan, la disculpa de Fidel Castro parece ser un paso hacia la reconciliación con la española, sin embargo, Belinda todavía no le responde a su mensaje, ya veremos si decide hacerlo o no.

Fuente: Tribuna