FOTO: A 25 años sin Paco Stanley: Así luce la tumba del exconductor de TV Azteca

Ciudad de México. - El 7 de junio marca un aniversario doloroso para amigos, fans y familiares de Paco Stanley, pues se cumplen 25 años del trágico asesinato del querido conductor de TV Azteca. Su muerte dejó un vacío irreparable en el mundo del espectáculo y en el corazón de sus seguidores, que aún hoy lo recuerdan con cariño y nostalgia.

Lo cierto es que tanto la vida como la muerte de Stanley es de gran interés entre el público, por lo que el influencer Iron Manu7 fue a visitar la tumba donde descansan sus restos. Así que aquí te compartimos los detalles de su visita y el estado actual del lugar donde yacen los restos del famoso.

Tumba de Paco Stanley está en el Panteón Español. Foto: TikTok @aurelioacuna

Las imágenes compartidas por el influencer muestran que la tumba de Stanley, ubicada en el Panteón Español de la CDMX, tiene cierto deterioro debido al paso de los años. Sin embargo, aunque la fachada presenta cierto descuido, el lugar se ve limpio, por lo que hace pensar que recibe mantenimiento regular, además, la cripta se encuentra con candado, por lo que no se puede ver del todo bien.

Aunque lo que sí se puede ver dentro de la cripta, es un mensaje emotivo que dejó a sus seres queridos: “A mi esposa e hijos. Los espero en el cielo. Ahora que los dejo por un corto tiempo, por favor no se entristezcan ni derramen muchas lágrimas, ni abracen su pena por mí mucho tiempo. Al contrario, empiecen con valentía y con una sonrisa. En mi memoria y en mi nombre, vivan su vida y hagan las cosas igual que antes. Paco”.



Tumba de Paco Stanley está deteriorada por el paso de los años. Foto: Internet

El Panteón Español es conocido por resguardar los restos de otras personalidades destacadas, como el famoso actor Mario Moreno “Cantinflas” y los hermanos pilotos de automovilismo Ricardo y Pedro Rodríguez, por mencionar a algunos.

Ya ha pasado un cuarto de siglo de su partida, no obstante, Paco sigue siendo una figura icónica en el mundo del entretenimiento mexicano. Su carisma, humor y talento lo convirtieron en una leyenda, y su legado continúa en el recuerdo de todos los que disfrutaron de su trabajo. La tumba de Stanley no solo es un símbolo de su vida y obra, sino también un testimonio del profundo amor y admiración que aún le tienen no solo sus seguidores, sino también su familia.

