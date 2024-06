'Luis Miguel Tour' se convierte en la gira más taquillera del mundo; vence a U2 y Madonna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 2019 cuando Luis Miguel dio su último concierto, luego de ello el mundo atravesó un periodo caótico con la pandemia por Covid-19, lo que llevó a varios artistas a cancelar sus espectáculos debido a la contingencia sanitaria que llevó a millones de personas a encerrarse en sus domicilios por un tiempo considerable, entre los cantantes afectados se encuentra ‘El Sol de México’ quien atravesó un periodo de ausencia de los escenarios de 6 años.

Justo cuando los fans del cantante de La Chica Del Bikini Azul estaban comenzando a perder toda esperanza de que Luismi regresara a dar espectáculos en vivo, el exnovio de Aracely Arámbula sacudió al mundo con la noticia de que regresaría a los escenarios con un tour que comenzó en el mes de agosto del 2023 en Argentina y concluyó con 21 presentaciones en México, país en el que todas las entradas se vendieron como pan caliente.

Luis Miguel tiene el la gira más taquillera del mundo

De hecho, se dice que no hubo país que Luis Miguel visitara donde no hubiera un sould out y es que, como es bien sabido, el intérprete de O tú o ninguna es uno de los más rentables e influyentes de la música en español, ya sea por su indiscutible talento o por lo misteriosa de su vida privada, el famoso no logra dejar indiferente a ninguna persona que entra en contacto con él, lo que se traduce como millonarias ventas de sus conciertos.

Este hecho ya comenzó a rendir sus frutos, puesto el espectáculo de Luis Miguel Tour, se ha consagrado como la gira más taquillera del mundo en el ranking Live 75 de Pollstar, el cual se encarga de realizar las clasificaciones de los tours que tienen las entradas más vendidas, en este caso el espectáculo del ‘Sol’ logró superar a shows de la talla de U2 y Madonna, los cuales son conocidos por la gran afluencia de gente que despiertan.

Luis Miguel logra tener la gira más taquillera del mundo

Cabe señalar que la gira de Luis Miguel continuará aún durante este 2024, la cual dio inicio desde el 18 de enero en República Dominicana, para luego acudir a otros países de Latinoamérica como es el caso de Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela y Colombia. También se sabe que irá a España, nación en la que reside junto a su novia, la atractiva diseñadora Paloma Cuevas.

