Lupus y leucemia golpean a Halsey; comparte tristes fotos en el hospital

Ciudad de México.- En un acto de sinceridad y vulnerabilidad al revelar algo tan personal al público, la cantante Halsey contó que dos enfermedades la han estado aquejando. En un carrusel de fotografías y videos, dio cuenta del largo tratamiento médico al que se ha sometido debido a que fue diagnosticada con leucemia y lupus.

Aunque ha sido un proceso largo y cansado para la famosa, reconoce que tiene suerte de seguir vida. Además, tomó este capítulo de su vida como referencia para crear un proyecto artístico; el sencillo está disponible en plataformas musicales bajo el título The End, pero podemos esperar que el resto de las canciones que conforman el álbum se publiquen más adelante.

En el más triste lanzamiento de su carrera se le puede escuchar cantar: "Cada par de años, un médico dice que estoy enferma (...) al principio, era mi cerebro, luego un esqueleto dolorido. No me gusta quejarme, pido disculpas". El tema cuenta con la coproducción de Michael Uzowuru y Alex G, quien además tocó la guitarra. A continuación, puedes escuchar la canción.

Sin ningún tipo de filtro, la intérprete de éxitos como Closer y Without Me compartió una serie de imágenes en las que se le ve llorando, recibiendo medicamentos vía intravenosa, dormida en la cama de un hospital y hablando acerca de su enfermedad. La actriz y directora de videos estadounidense aseguró que no tirará la toalla tan rápido, que tiene planeado luchar con todas sus fuerzas contra el padecimiento durante dos años y una vez que llegue a los 30 "voy a tener un renacimiento y no voy a estar enferma y voy a estar súper sexy y tener mucha energía y simplemente voy a conseguir rehacer mis 20 en mis 30".

Esta no es la primera vez que la salud de Halsey tambalea. En 2022 reveló que los doctores le habían informado que la atravesaban varios síndromes, como el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Sjogren, el síndrome de activación de mastocitos (MCAS), y el síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS).

El primero se trata de una afección poco común que afecta la piel, las articulaciones y los vasos sanguíneos, mientras que el segundo se define como una enfermedad autoinmune que causa sequedad en los ojos y la boca. El MCAS es una condición en la cual hay cantidades excesivas de mastocitos en el cuerpo. En cuanto al POTS, provoca mareos y aumento del ritmo cardíaco al ponerse de pie.

Halsey en el hospital, donde recibe atención por leucemia y lupus

Fuente: Tribuna Sonora