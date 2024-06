Muere afamado actor mexicano tras huir a EU por presuntas amenazas de un presidente

Hollywood, Estados Unidos.- Todo parece indicar que la industria de la farándula ha sido acechada por la muerte durante los últimos días y es que, en las últimas horas, en TRIBUNA te hemos hablado del fallecimiento de estrellas tanto de Estados Unidos, como es el caso de Erich Anderson, actor de Viernes 13: Capítulo Final, así como de la muerte del padre del actor Alejandro de la Madrid, quien brindó un triste comunicado de ello a través de su cuenta de Instagram.

A tan solo una hora de haber hablado de este tema, el mundo de la farándula vuelve a vestirse de luto, esta vez por el lamentable fallecimiento de una de las estrellas mexicanas más importantes de las últimas décadas, se trata del actor Armando Silvestre Carrascosa, quien es recordado por haber sido una icónica estrella en la época del cine de oro mexicano, así como también se le vio aparecer en filmes en Hollywood, Estados Unidos.

Entre sus cintas más destacadas, en México, se pueden mencionar La red, Las luchadoras contra las momias, Ahí viene Martín Corona, Cuchillo, El mal, Santo contra los cuchillos jinetes del terror y El fuego de mi ahijada, solo por mencionar algunas. De acuerdo con algunos informes, la estrella de cine perdió la vida a los 98 años de edad el pasado 3 de junio. La noticia fue confirmada por su nieta, Lorena Silvestre, quien compartió una serie de fotografías de las películas en las que apareció su abuelo en Facebook.

La publicación rápidamente obtuvo relevancia y acumuló un total de 78 reacciones, así como aproximadamente 86 comentarios, en los que le brindaban su pésame y le mandaron diversos abrazos a la doliente. Cabe aclarar que la vida del famoso fue tan icónica como su trabajo en la ficción, puesto durante una entrevista en el programa La Historia Detrás del Mito reveló que hace varias décadas tuvo que escapar de México por la amenaza de un presidente.

Según lo dicho por la estrella, el mandatario Miguel Alemán Valdés no estaba de acuerdo con la relación que Armando Silvestre sostuvo con la actriz Linda, por lo que tuvo que escapar luego de que unos guaruras acudieran a su casa a exigirle que se olvidara de la celebridad, por lo que, sin chistar prefirió escapar de México hacia Estados Unidos, antes de que su integridad física corriera algún tipo de peligro.

“Tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron: ‘mire, olvídese de esta persona (Linda)’. Dije: ‘Sí, señor, cómo no!’, ¡qué me iba a poner a discutir con seis guaruras ahí! Y me fui para que ya no me vieran en México”, destacó el famoso.