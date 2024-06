No puede hablar: Yolanda Andrade reaparece tras crisis de salud y deja helado a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Yolanda Andrade ha estado en tendencia tanto en medios de comunicación como las redes sociales, debido a que se reportó que había tenido una nueva recaída de salud luego de que en mayo de 2023 estuviera al borde de la muerte por un aneurisma cerebral. Luego de haber estado desaparecida durante un parte de semanas, en horas recientes se supo qué había ocurrido con ella.

Resulta que Yolanda apareció en el reciente episodio del programa Montse&Joe, al parecer los capítulos anteriores habían sido grabados con anticipación, pues la conductora había estado perfecta y entera. Sin embargo, en el episodio de ayer martes 4 de junio la originaria de Culiacán, Sinaloa, mostró su vulnerabilidad ante las cámaras de Televisa y dejó ver que no la está pasando nada bien.

Desde que comenzó el episodio, Montserrat Oliver tomó la palabra y dijo que ella sería la única que estaría hablando, pues Andrade no podía hablar porque no tiene voz: "Yolanda hoy vino con muy pocas palabras, me van a tener que aguantar a mí porque voy a ser su intérprete", mencionó la modelo y conductora. Por su parte, Yolanda expresó "ya vi", usando una voz muy baja y aguda, cuando le informaron que podría comunicarse con un pizarrón.

Más adelante los invitados del programa, Ivonne Montero y Miguel Rodarte señalaron que estaban incómodos con el hecho de que Yolanda no hablara y ella respondió: "Yo me siento frustrada", dijo. Luego el actor le preguntó a la anfitriona que si al menos había disfrutado mucho como para acabar así de afónica, lo cual indicaría que no sabe por el problema de salud que está enfrentando Andrade.

De momento, no se saben muchos detalles de lo que está ocurriendo con Andrade, pues solo se sabe que en las últimas semanas ha tenido problemas de salud relacionadas al aneurisma que tuvo en 2023. El público de Televisa quedó en shock luego de escuchar hablar a Yolanda, por lo que de inmediato a través de las redes sociales le enviaron sus mejores deseos y oraciones.

Todo pasa y esto también pasará".

Dios contigo mi Joe".

Que Dios te cure, mil bendiciones".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable