Pepe Aguilar tacharía de traidor a Christian Nodal por romance con Ángela; ella 'responde'

Ciudad de México.- Desde hace varias horas se dice que el famoso cantante de rancheras y romance, Pepe Aguilar, habría decidido salir a romper el silencio del presunto romance que hay entre su hija menor, la también cantante, Ángela Aguilar, con el reconocido intérprete del regional mexicano, Christian Nodal, compartiendo un mensaje en el que lo tacharía de traidor, y ella le respondería contundente a este supuesto señalamiento.

Desde que el famoso intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, reveló que su relación sentimental con la madre de su hija, la cantante argentina, Cazzu, había llegado a su final, se comenzó el rumor de que ahora su corazón estaría ocupado por la menor de la dinastía Aguilar. Dichas especulaciones cada vez se hacen mayores ante las fotografías que circulan por las redes sociales de ambos o como el momento en que ella subió al escenario de Monterrey al cantar al lado de Nodal.

Hasta el momento ninguno de los creadores del tema Dimo Cómo Quieres, no se han pronunciado para confirmar o desmentir que tengan un romance, sin embargo, para el público sería más que evidente y cada vez más, en especial ahora que al parecer el padre de Ángela habría empleado su cuenta de Instagram para arremeter en contra de Christian, compartiendo un mensaje en el que expresa que no puede esperar lealtad de alguien que no la conoce, ni honestidad de quién se miente solo.

Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no pueden darse a sí mismo. No puedes esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma. No tengas expectativas de honestidad, de gente que se miente a sí misma y no esperes paz de gente que está en guerra consigo misma", se lee en la historia.

Aunque el creador de temas como Por Mujeres Cómo Tú, no reveló para quién sería dirigida esta indirecta, el público lo ha tomado como su manera de expresar su desconcierto con Christian por conquistar a su hija, después de que fue uno de los que más apoyo e impulso su carrera. Pese a que el mensaje sería usado para tacharlo de traidor y deshonesto, el cantante de temas como Adiós Amor, no se ha pronunciado al respecto.

Pero, tal parece que contrario a Nodal, la joven intérprete de En Realidad querría dejar asentado que no va a dejar que su padre se meta en su relación, ni que ataque al que podría ser su pareja actual, pues compartió un video en el que aparece sentada y se ríe divertida mientras que escucha una canción en la que se escucha un fragmento que dice: "Un wey mal encachado que parecía Pepe Aguilar", haciendo referencia a que se burlaría de la molestia de Pepe por su romance, sin embargo, esto solo es una sospecha, por toda la situación y el mensaje del tema que lo menciona textualmente, ya que Ángela tampoco dijo que tenía dedicatoria.

