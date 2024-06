Productor de Televisa llega a 'Ventaneando' y confirma nexos de Paco Stanley y Amado Carrillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del estreno de la serie ¿Quién lo mató?, el nombre de Paco Stanley regresó al centro de la controversia debido a las grandes incógnitas que hay sobre su muerte y es que a casi 25 años de aquel momento, no hay una respuesta concreta para el caso. Recientemente un famoso exproductor de Televisa habló sobre el fallecido productor y confirmó que este sí tuvo una amistad con Amado Carrillo.

Se trata de Pepe Cabello, quien fuera productor y director de Paco antes de que se sumara a las filas de TV Azteca pues produjo el exitoso programa ¡Pácatelas! del Canal de Las Estrellas. En una entrevista con el programa Ventaneando, el exjefe de Stanley reveló que tras la estrecha amistad que mantuvo con él, fue testigo de los vínculos que mantuvo con algunos narcotraficantes como 'El Señor de los Cielos'.

En primer lugar, Pepe señaló que él jamás supo que Paco se dedicara a distribuir droga, como señala la leyenda: "Te voy a decir lo mismo que declaré en ese entonces, como siete u ocho ocasiones que fui a la Procuraduría ahí en Niños Héroes, Paco yo nunca vi que ejerciera algún tipo de tráfico o almacenamiento o distribución de enervantes, nunca". No obstante, el productor confirmó que Stanley consumía estupefacientes en aquella época.

Que sí las usábamos, sí, sí era cierto, sí fue una etapa muy apresurada de mi vida donde no lo inicié con él, yo también ya traía una adicción, y él también ya tenía tiempo, y fue así como nos conocimos en ese ambiente", declaró.

Confirman que Paco Stanley sí conocía al 'Señor de los Cielos'

Sobre el motivo por el que necesitaban recurrir a ese tipo de sustancias, Cabello aclaró: "El alcaloide que consumíamos nos daba pues ese despejo de mente, esa actividad física más efusiva, más creativos nos poníamos y hacíamos las cosas que al otro día hacíamos en la pantalla". Con relación a los rumores de que Carrillo Fuentes estuvo presente en la inauguración de la Casa Productora que Stanley formó, Pepe confirmó esta información:

Ese proyecto fue con una de sus empresas, que se llamaba Multiservicios PABESA. yo me hice cargo de toda la construcción y adopción, de principio a fin, el día que prendimos el equipo y que encendimos todas las luces, ese día llegó el señor Amado Carrillo".

No obstante, el director de televisión negó tener conocimiento de que el narcotraficante fuera socio de Paco en ese proyecto: "No, que yo supiera, porque como te comento yo estaba sacando los recursos de una cuenta que se llama “Multiservicios PABESA”, por Paco Stanley, Benito Castro y Salvador Villalobos, que eran los fundadores de esa empresa. Esa amistad yo no sé cómo se logró, porque yo cuando entré con Paco, él ya lo conocía", manifestó.

Al respecto de la teoría que se menciona en la serie ¿Quién lo mató?, sobre que el presentador fue asesinado por el presunto romance que mantuvo con una de las parejas de Carrillo, Pepe expuso: "Ya no existía 'El Señor de los Cielos' cuando mataron a Paco, pero sí hubo una mujer que llegaba muy misteriosa, muy elegante, muy guapa, no era güera, era morena, él nos pedía que lo dejáramos solo y estaba con esta mujer muy bella".

Por último, Cabello aseguró que a Stanley só le dolió la noticia sobre la muerte de Amado, ocurrida el 4 de julio de 1997. "Estaba muy afectado, estimaba al señor, sus pláticas siempre eran muy fraternales, refiriéndose a él porque si lo había ayudado y le había financiado algunas cosas", finalizó.

Fuente: Tribuna