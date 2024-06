¿Quién es Shanik Berman, la próxima participante de 'LCDLF México' que odia a los perros?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el gran éxito que tuvo el reality show La Casa de los Famosos México (LCDLFM) Televisa ya se encuentra afinando los detalles para la segunda temporada. El proyecto llegaría a la pantallas el 21 de julio de 2024 por lo que ya han empezado especulaciones sobre los participantes que formarían parte de este proyecto pues se rumora que la controversial periodista de espectáculos Shanik Berman, podría estar formando parte de esta nueva edición.

Los rumores sobre la participación de Berman en el reality comenzaron después de estar en el programa de Flor Rubio donde entre otras cosas, se le cuestionó sobre su posible participación en la siguiente edición de La Casa de los Famosos. A lo que respondió que uno de los requerimientos para entrar era mantener la discreción, ya que es importante que no se revelen los participantes antes de que se haga el anuncio oficial. Aunque con un tono humorístico mencionó lo siguiente:

A ver, ¿cuál es el requisito en La Casa de los Famosos? Para que no te saquen antes de que entres... La discreción. … O sea, no me gusta decir mentiras, pero no voy a entrar".

¿Quién es Shanik Berman?

Shanik Berman es una reconocida periodista, conductora y escritora mexicana, enfocada principalmente al periodismo de espectáculos en México. Nació en 1959 en la Ciudad de México y actualmente tiene 65 años de edad. Durante más de 40 años Berman ha trabajado en varios programas de revista entre los que destacan: La tijera, Escándalo, Tómbola, Cristina Show, Sal y Pimienta, Hoy y Todo para la mujer (con Maxine Woodside).

¿Odia a los perros?

Esta polémica en la que estuvo envuelta surgió debido a que durante una emisión del programa de Unicable Montse y Joe, Pepillo Origel comentó que en una ocasión corrió a una periodista de su casa porque ella no estaba de acuerdo con que sus perritos estuvieran cerca "Yo le dije: 'No los voy a quitar porque son perros que están educados para estar ahí y es su casa’. Primero están ellos", comentó.

Ante esta anécdota, dio entrada a que se cuestionara a todos en el foro si les gustaban los perros y Shanik respondió que no: "Tengo derecho a no quererlos. No me gusta su olor, ni que se me acerquen, ni que me laman… no me gustan los perros. Lo que pasa es que mis papás querían más a los perros que a mí, a mí no me gustan los perros", comentó la periodista y desató una ola de comentarios en su contra.

