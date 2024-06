Tras divorcio y dejar Televisa por la religión, protagonista de novelas reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien estuvo retirada de Televisa durante 9 años, dio una grata sorpresa a todos sus admiradores y fans debido a que este martes 4 de junio reapareció en el programa Hoy y compartió una emocionante noticia. Se trata de la queridísima Karyme Lozano, quien abandonó el medio artístico durante años porque encontró la felicidad en la fe y Dios.

La actriz mexicana realizó su debut en la empresa de San Ángel cuando participó en el melodrama Volver a empezar (1994-1995) y años después se convirtió en una de las protagónicas más cotizadas del Canal de Las Estrellas. Algunas novelas que realizó fueron Si Dios me quita la vida, Pueblo chico, infierno grande, Tres Mujeres, Amar sin límites, El Manantial y Niña Amada Mía, siendo este último uno de los más exitosos.

Desafortunadamente, en el año 2014 Karyme grabó su último trabajo con el melodrama Quiero amarte. Luego se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa y prefirió cambiar de domicilio a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, con su esposo Michael Domingo, con quien adoptó dos niños Mateo y Ana Lucía. Sin embargo, hay que recordar que ella ya había sido madre con Ángela, fruto de su primer matrimonio con el actor Aitor Iturrioz.

La actriz Karyme Lozano

Este martes, Lozano apareció en el programa Hoy presumiendo lo mucho que está disfrutando la nueva etapa de su vida: Ser abuela. La actriz, quien volvió a la actuación con el melodrama Mi secreto en 2022, platicó lo feliz que se encuentra de ya tener una nieta a sus apenas 46 años de vida: "Esta preciosura de Mía Isabel que se me cae la baba... a mí me encanta decir abuela, a mí me encanta, es una palabra tan bonita, es algo hermoso".

Asimismo, Karyme confesó cuál es la razón por la que no ha mostrado el rostro de la bebé y explicó que se debe a una petición de su hija: "Lo hablé con Ángela, ella me lo pidió y es muy respetable, es cierto, luego hay cosas feas en el Internet, hay que cuidar lo que mostramos, es un poco riesgoso". Finalmente, la actriz habló de su hija adoptiva Anita, confesando que no duda que la niña próximamente debute en los escenarios.

Cuando salimos en Mamás Es... se prendió la coreografía de volada, a ella le gusta mucho (estar en las cámaras)", compartió feliz.

