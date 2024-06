Tras infidelidad y despido de 'Hoy', actriz de Televisa reaparece en 'VLA' y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de verse inmersa en una polémica infidelidad y tras su despido del programa Hoy, la reconocida actriz de Televisa y también querida presentadora, Elizabeth Álvarez, acaba de lograr dejar a miles los espectadores de Venga la Alegría en completo shock ante su más reciente reaparición ante sus cámaras debido a que no tuvo reparos al hacer una muy inesperada confesión.

No es secreto que varias celebridades practican desde muy temprana edad el realizarse algunos arreglos estéticos, ya sea en su rostro o cuerpo para verse más bellas y resaltar sus atributos, sin embargo, la esposa del reconocido actor Jorge Salinas, era una de las pocas que se había mantenido fuera de este tipo de prácticas, teniendo una belleza 100 por ciento natural, pero ahora, es ella misma la que confiesa que está a favor de estos pequeños retoques y hasta confesó que ya tiene pensado realizarse uno que otro.

Según la actriz de Fuego en la Sangre, desde hace un tiempo ha querido realzar uno de sus ya conocidos atributos, declarando que no es porque necesite o se sienta mal, sino porque quiere dejarse consentir un poco: "Es que no es porque no lo necesite, es porque no me he atrevido a hacerlo, pero van a ver, cada año les prometo que sí, pero yo creo que este año viene la buena, pero está padre porque es bonito". Ante esto aclaró que no piensa exagerar ni tampoco hacerse algo que sepa que no requiere: "Será sin perder mi esencia, sin dejar de tener mi cara y mi tipo de cuerpo, porque también uno tiene que respetar su fisionomía".

Elizabeth así luce a sus 46 años. Internet

De igual forma, la expresentadora de La Cocina de Hoy, recalcó que esta decisión no solo ha sido tomado de un momento a otro, sino que lo ha pensado y está bien informada de todo, asegurando que ella jamás haría algo con lo que no se sintiera bien o segura solo para quedar bien: "Es que he sido una mujer que siempre he tomado mis decisiones con sus consecuencias, siempre, y me asumo, y si algo me llego a hacer, crean que es por mí, ni siquiera por la presión, porque llevo tantos años en este medio, y he aguantado la presión muchachos, que no me he puesto ni dientes postizos".

Finalmente, cuando la prensa de TV Azteca quiso cuestionarle sobre las actrices que ya se han hecho uno que otro retoque, Elizabeth mencionó que no piensa dar algún tipo de comentario y menos si es para juzgar, destacando que apoya totalmente a quienes tomen esta decisión y también a las que no: "No, mira, hoy no vamos a hablar de nadie, nunca he hablado de nadie, la verdad las demás nunca yo comentaría de ninguna de mis compañeras, al contrario, yo estoy en favor de la cirugía".

