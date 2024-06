Tras vicios y caer en ruina, actor de Televisa anuncia divorcio por infiel: "Fue culpa mía"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor mexicano, quien cuenta con décadas de experiencia en Televisa y que atravesó una dura etapa de adicciones, de nueva cuenta se apoderó de la atención de la prensa debido a que en una reciente entrevista confesó que está en proceso de separación y admitió que la causa es una infidelidad. El también comediante y conductor admitió que él fue quien engañó a su esposa.

Se trata de Carlos Bonavides, quien es conocido por participar en exitosos melodramas del Canal de Las Estrellas como Simplemente María, Carrusel de las Américas, Salud, dinero y amor y Hasta que el dinero no separe. Pero sin duda alguna, su telenovela más exitosa fue El Premio Mayer. Sin embargo, el éxito también trajo cosas malas a su vida ya que cayó en las drogas y el alcoholismo, y se gastó todo su dinero en la fiesta, por lo que estuvo en quiebra por años.

Tras superar estas problemáticas y recuperar la sobriedad gracias a su esposa Jodi Marcos, ahora el famoso confesó que desafortunadamente su relación sentimental con ella había terminado. Sí, este martes 5 de junio en una entrevista con diversos medios, Carlos reconoció que se está separando de la madre de su hijo Tadeo y lo más triste es porque se debe a una infidelidad que él cometió.

Carlos Bonavides admite que fue infiel a Jodi Marcos

Bonavides, quien además desmintió que esté en quiebra como se especuló semanas atrás, le dijo a reporteros como Edén Dorantes que él ocasionó su ruptura amorosa y que está muy arrepentido: "La ruptura con Jodi fue culpa mía por una infidelidad que ocurrió hace 2 años, hemos luchado mucho pero hemos llegado a la conclusión que no podemos seguir juntos", mencionó el intérprete de 'Huicho Domínguez'.

Asimismo, el histrión compartió que su exesposa está en todo su derecho de rehacer su vida y nadie la debe criticar: "Hago esta aclaración porque el que falló he sido yo, he tenido un tropiezo y me arrepiento toda la vida, hablo de la mujer más grandiosa del mundo, a la que le debo mi sobriedad, todo lo que soy y al hijo que tengo". Pese a que ya no son pareja, Carlos explicó que sigue compartiendo la misma casa con Jodi, a quien describe como su mejor amiga.

Vivimos en la misma casa, nos llevamos muy bien, nos llevamos mejor".

Sobre cuánto tiempo había engañado a Jodi, el acto confesó que fueron varios meses y que Marcos no pudo superar esta traición. Además, Bonavides platicó cómo había sido la reacción de Tadeo al enterarse de la infidelidad y de su separación: "A través de los 2 años nos ha comprendido y sabe que lo mejor es que hayamos llegado a esta conclusión". Además, volvió a señalar lo arrepentido que estaba por su error: "Lo siento mucho, lo lamento mucho".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes