Adiós 'VLA': Tras 12 años en TV Azteca, presentadora llega a Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de haber formado alrededor de 12 años en TV Azteca y haber tomado la decisión de decirle adiós a Venga la Alegría, la reconocida presentadora de TV y actriz, Mariazel, recientemente esta acaba de volver a llegar a Televisa con toda la actitud y gran energía, uniéndose al programa Hoy, en el cual se encargó de sorprender a todos al hacer inesperadas confesiones de su embarazo.

Cómo se sabe, Mariazel debutó alrededor del 2002 en la empresa del Ajusco, formando parte de uno de sus unitarios más famosos, cómo lo fue Lo Que Callamos Las Mujeres, y en novelas cómo Los Machos y Los Sánchez, incluso tuvo participación en la aclamada serie Ana, en su segunda temporada, hasta que entre el 2014 y 2015 decidió probar suerte y renunció, aprovechando una importante oportunidad de la empresa San Ángel, sobresaliendo en programas de TUDN.

Dicha entrevista, realizada por Sebastián Reséndiz, Mariazel estaba desde los foros de la décima temporada de su programa, Me Caigo de Risa, destacó que no iba a dejar de trabajar pese a su embarazo tan avanzado y estaba grabando con toda la actitud los episodios: "Ya somos dos, pero la verdad es que se ha portado muy bien en estos pocos días que llevamos de grabaciones. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque prácticamente llegaremos al término del embarazo y seguiremos grabando aquí Me Caigo de Risa".

Ante este hecho, la presentadora de programas como La Jugada, confesó que todo estaba perfectamente tranquila con su situación, pues señaló que se tiene ya los protocolos necesarios en caso de que su hijo quiera nacer en plenas grabaciones: "Ya todo está preparado. Hay hasta un protocolo por si empieza. Ya sabemos qué tenemos que hacer, a quién tienen que llamar; el hospital queda muy cerca de aquí. No estoy nada preocupada".

Finalmente, declaró que ella y su esposo, Adrián Rubio, hasta el momento no han pensado que sea por parto natural o cesárea, sino que dejaran que su médico evalúe la situación y ellos le digan que hacer en estos casos: "No vamos a elegir parto natural o cesárea, simplemente vamos a fluir. Si se da, bien, y si no, lo que el doctor mande. Es el mismo que trajo al mundo a mi hija, por lo que confiamos mucho en él".

Fuente: Tribuna del Yaqui