Christian Estrada arremete contra Clovis Nienow y Aleska al confirmar relación tras 'LCDLF'

Ciudad de México.- El polémico actor y modelo, Christian Estrada, recientemente ha recibido criticas por haber arremetido en contra del guapo y querido actor mexicano, Clovis Nienow, a pocos días de que confirmara su relación con la guapa modelo de origen venezolano, Aleska Génesis, después de que se creara entre ellos un triángulo amoroso dentro de La Casa de los Famosos.

No es secreto para nadie que por meses se dijo que Aleska y el exparticipante de Guerreros 2020 supuestamente habrían tenido relaciones sexuales ante todas las cámaras en el reality show de Telemundo, a tan solo una semana de haberse conocido, hecho que incluso creen los integrantes de esta última cuarta temporada, pues al pasar el video de ese momento todo parecía indicar que hubo más que besos y abrazos esa noche.

Pero, en una reciente entrevista con Molusco, la famosa modelo venezolana ha negado rotundamente que tuviera relaciones con el exnovio de Ferka, señalando que además de todo, al salir de la casa se dio cuenta que fue Clovis quién se ganó su corazón por todos los detalles que tuvo con él, asegurando que al estar aislada de todo y no saber que pasa al exterior, las emociones se intensifican demasiado y todo es confuso, por lo que cuando ya se acabó todo lo relacionado al programa se dio unos días para meditar la situación y se dio cuenta que Nienow era quién la hace feliz.

Pero, tal parece que esto no lo cree así el modelo, debido a que recientemente a través de su cuenta de Instagram compartió en sus historias varios videos en el que se lanza en contra de Aleska y Clovis. Primero fue con un video en el que canta Según Quién de Carín León con Maluma, en el que se expresa que no estuvo enamorado o detrás de alguna mujer, junto a otro mensaje en el que expresa que hay tanto que decir, pero que no puede decir. Aunque no mencionó a la venezolana, se cree que fue hacía ella este mensaje.

Sin embargo, lo que sí fue directo hacía el exparticipante de Resistiré, fue un comentario en el que se burla de aquellas mujeres a las que les puede gustar el guapo presentador de Hoy Día, señalando que era un intenso y que además de todo no sabía conquistar, por lo que incluso le dijo que cuando quisiera le llamara para pedirle unos consejos de seducción, que no pasaba nada, y aunque no fueran amigos.

Fuente: Tribuna del Yaqui