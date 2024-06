¿Daniel Bisogno sale del clóset? Tras casi morir, el conductor aparece en evento con joven

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos años se ha especulado mucho sobre la vida sentimental del conductor Daniel Bisogno, pues hay quienes insisten en que es gay o bisexual, debido a que ha tenido varias novias e incluso esposas, pero también ha sido visto saliendo con masculinos. Pese a todos los dimes y diretes, el integrante del programa Ventaneando siempre se ha negado a confirmar esto y asegura que ninguna persona tendría porqué 'declararse' públicamente.

Recientemente, el también actor y empresario nuevamente se apoderó de la atención de la prensa por este tema, pues llegó a un evento público muy bien acompañado por un joven, que se especula sería su nuevo novio. Dani desfiló por la alfombra rosa de la obra Mean Gilrs y al encontrarse a varios reporteros, mostró lo contento que se encuentra luego de superar diversos problemas de salud que lo tuvieron al borde de morir.

El conductor Daniel Bisogno

El presentador de televisión se dejó ver muy sonriente y hasta hizo una reflexión sobre lo que ha sido su vida luego de sus crisis médicas: "Estoy con terapia y esas cosas, pero básicamente ya en este momento, te puedo decir que me siento mejor que antes de entrar al hospital… ahí vamos, ahí la llevamos… si no hay actitud y buen humor no sirve de nada", explicó el conductor de TV Azteca.

Sobre la enseñanza de vida que tuvo luego de sus múltiples hospitalizaciones, Daniel comentó: "Siempre uno aprende, cada que hay momentos malos uno valora los buenos, y empieza a valorar la vida tal cual como tiene que ser, y yo siempre la he valorado bastante, entonces amo vivir y disfruto mucho todo lo que hago". En este sentido, Bisogno revaloró y agradeció cada uno de los momentos de su existencia.

Creo que tengo una vida que tuve la fortuna de una vida maravillosa que no me he privado de nada, ni de lo bueno que ha sido mucho, ni de lo malo que también”, declaró.

Finalmente, y fiel a su estilo, el titular de Ventaneando bromeó sobre la ausencia de su hija en el mencionado evento, asegurando que la madre de la niña no la había dejado ir porque era tarde. Dani mencionó que iba a acompañado de su sobrino de 9 años, pero sobre el joven que tenía a un lado no dijo nada. No obstante, cuando los reporteros le dijeron a Bisogno que posara para las cámaras, el sujeto rápidamente se le acercó para aparecer en las fotos, acción que el público de inmediato criticó.

El de gorra, se ve que anda encantado con las cámaras y reflectores".

Ese chico se ve que está deseoso de fama, se pegó a la foto sin ser invitado".

¿Qué hace ese de arrimado?".

Daniel ya agarra un novio de tu edad".

Fuente: Tribuna