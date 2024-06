¿Danna Paola, la nueva 'Mía'? La exactriz de Televisa se uniría a la obra de 'Rebelde'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante, Danna Paola, recientemente ha despertado el interés del público sobre su regreso al teatro, debido a que se cree que la exactriz de Televisa podría unirse al elenco de la obra de Rebelde, dado a que en una reciente entrevista afirmó que estaba muy interesada en tener la oportunidad de poder formar parte de este proyecto, ¿será acaso que se convertirá en la nueva 'Mía Colucci'?

La cantante de temas como Mundo de Caramelo, al ser captada en el aeropuerto por la prensa, brindó unas declaraciones sobre sus futuros proyectos, en la cual se dijo muy interesada en formar parte del musical inspirado en la popular novela de RBD, luego de que en días pasados se anunció que la puesta en escena podría ser encabezada por Esther Expósito, con quien la mexicana colaboró en la serie Élite.

Durante su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete de Oye Pablo externó su deseo en formar parte del musical Sálvame que contendrá los éxitos del grupo pop que en 2023 fue reconocido por ser una de las giras más lucrativas en Latinoamérica, expresando: "Pues me encan… o sea, ¿qué te puedo decir?, los proyectos al final siempre van y vienen, me encantaría, creo que sería algo muy cool, no sé si se dé la oportunidad, al final todo en la vida sucede o no, pero es un proyecto que le tengo muchísimo amor y aparte soy súper fan".

Danna Paola pide ser parte de la obra de Rebelde. Internet

Debido a que Danna regresaba a su país natal de un tour con el que visitó lugares como Perú y Brasil, la cantante también hizo frente a los cuestionamientos por este viaje, y cuando le mencionaron la caída que sufrió en su show de Lima, la artista replicó: "Mira, salí perfecta, cansada, pero bien, no, 'the show must go on' (el show debe continuar), al final es parte de la experiencia también, somos seres humanos y las adversidades o lo que sea con lo que uno se enfrente en el escenario siempre es sacarlo adelante, y dar lo mejor de ti".

Por último, la protagonista de melodramas infantiles como Amy, La Niña de la Mochila Azul confesó a medios como Venga la Alegría que, tras su visita a Brasil, no descarta lanzar algunos temas para ese público tan especial: "Fue un sueño muy grande que tenía desde muy chiquitita, muy fuerte porque aparte es otro idioma, me estuve preparando para decir algo en portugués. Me interesa mucho aprender el idioma, yo creo que eso también ayuda un montón artísticamente, en algún momento poder cantar en portugués, ¡imagínate!”.

Danna Paola

Fuente: Tribuna del Yaqui