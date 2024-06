Destapan posible boda de Cristian Castro con Ingrid Wagner y hunden a Mariela Sánchez

Ciudad de México.- No cabe duda de que la vida amorosa de Cristian Castro ha mantenido a la audiencia al vilo del cañón, puesto una semana se le ve jurarle amor eterno a Mariela Sánchez, mientras que a la siguiente ya terminó con ella y volvió con Ingrid Wagner, lo que sin duda ha dado material a la prensa para hablar del famoso intérprete de éxitos como Por amarte así, No podrás, Lloviendo estrellas, Volver a amar y Azul.

Tal y como se mencionó al comienzo de esta nota, hace unos días trascendió la noticia de que el hijo de Verónica Castro había retomado su relación con Ingrid Wagner y aunque poco se sabía del tema, el hermano del famoso ‘Gallito Feliz’, Marcos Valdés, salió a disipar todas las dudas durante un encuentro con diversos medios de comunicación; en dicha entrevista, hijo del ‘Loco’ confesó que próximamente podría haber boda.

Y es que, todo parece indicar que Marcos se encuentra encantado con su nueva cuñada, para quien solo tuvo halagos frente a la prensa, puesto la calificó de ser una “chava muy alivianada”, “buena onda”, “exótica” y hasta “sexy”. Asimismo aprovechó para echarle una indirecta a Mariela, puesto aseguró que Wagner le parecía alguien “llena como de energía” que “hace feliz y no presiona” a Cristian Castro, lo que habría derivado en su ruptura express de Sánchez hace unas semanas.

Marcos Valdés asegura que Cristian Castro podría casarse con Ingrid Wagner

Si bien la prensa intentó sacar más datos sobre el truene de Cristian Castro y Mariela, la realidad es que Marcos se negó a hablar del tema, aunque si terminó por humillar aún más a la mujer, puesto aseguró que no se trataba de alguien que “no vale la pena”, ya que, se peleó no solo con los medios de comunicación nacionales sino también con las mujeres de México y eso le pareció poco tolerante.

“Esa chava no, no vale la pena hablar de ella, porque fue muy pelada, con ustedes, con nuestras mujeres, con nuestra idiosincarsia, con nuestro México, con nuestra cultura, de ella no vale la pena hablar”, declaró Marcos Valdés.