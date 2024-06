Ferka alza la voz: Reafirma infidelidad de Jorge Losa con Serrath y exhibe los mensajes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz, Ferka, de nueva cuenta ha decidido romper el silencio y alzar la voz ante los rumores de su polémica separación, por lo cual sin pelos en la lengua y por segunda ocasión, reafirmó la infidelidad de su ex, el actor y modelo español, Jorge Losa, con la también actriz e influencer, Isis Serrath, además de que en redes sociales exhibió los mensajes que prueba que no miente.

Hace casi un mes que el reconocido exparticipante de Guerreros 2020 confirmó su separación con María Fernanda Quiroz, señalando que era una gran mujer y no pensaba hablar mal de ella jamás, sin embargo, se afirmó que el culpable fue él, pues al parecer esta ruptura derivó de que ella lo atraparía siéndole infiel con Serrath, por lo que no habría posibilidad alguna de que pudiera existir una reconciliación entre ellos.

Y ahora, después de tantos dimes y diretes, en el estreno de Mean Girls, la obra de teatro basada en el famoso filme, Venga la Alegría y diferentes medios de comunicación no dudaron en acercarse a Ferka para hablar sobre el tema y preguntarle directamente, a lo que ella como de costumbre fue directa y dijo que comenzó a sospechar cosas, porque Jorge comenzó con actitudes raras, además de un regalo con una carta en la que firmó como "Tu Isis", lo que a ella le encendieron focos rojos, puesto que ella sabe bien que una amiga no firma así una carta, dejando en claro que ella tenía pruebas.

En el mismo evento se encontraba la exintegrante de Enamorándonos, quien afirmó que ella quiere mucho a Jorge pero como un amigo, que jamás hubo nada más entre ellos dos. Este hecho parece ser que generó la molestia de la Ferka, pues empleó su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, para exponer la tarjeta de regalo en la que le dedicó un amoroso mensaje y firmó como se dijo anteriormente, recalcando que una verdadera amiga no firmaría de esa manera.

Pero la gota que derramó el vaso y cerró el caso confirmando la infidelidad, fue que subió una captura de pantalla en el que ella al enterarse de la verdad le escribe "¡Zorra!... Qué tristeza caray", a lo que Serrath le responde que no la quería lastimar, por lo que la integrante de MasterChef Celebrity señaló que si fuera inocente le diría que es mentira, no se disculpa: "Una amiga no contesta de esta manera. Cuando caché los mensajes y te escribí. Se disculparía si estoy malinterpretando. Ejemplo, 'No , ni al caso somos amigos, yo te respeto a ti y J y nada que ver' bla bla".

