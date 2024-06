¿Fue infiel con actor de Televisa? Claudia Martín aclara su separación de Hugo Catalán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Claudia Martín, recientemente acaba de brindar una entrevista en la que ha decidido romper el silencio ante los rumores, y aclarar su separación tan polémica del reconocido histrión, Higo Catalán, tras dos años de relación sentimental, revelando si tuvo algo que ver su colega Daniel Elbittar, ¿acaso sí le fue infiel con el galán de Televisa?

Con un mensaje a través de su cuenta de Instagram, Martín reveló que su relación de más de dos años con Hugo había llegado a su final, señalando que todo fue en los mejores términos, sin embargo, para muchos esto no sería cierto, pues mientras que en TV Notas afirman que esto se debe a que la actriz estaría harta de mantener a Catalán, otros señalaron sería porque ella le fue infiel con el actor que hizo de su pareja en la novela de El Amor No Tiene Receta.

Ante tantos dimes y diretes, la actriz en entrevista con Despierta América, negó rotundamente que todo se diera por una pelea o por infidelidades, recalcando que son puros chismes y no es verdad que lo haya mantenido o que ella le busque los trabajos: "Él y yo no dijimos nada y siempre es como: '¿Por qué? ¿Qué pasó? Aquí hay que encontrarle ahí algo', pero él lleva 20 años de carrera, no tendría porqué hacer algo así, él ya está trabajando, él ya empezó otro proyecto ahorita, son puros chismes, eso no es cierto".

De la misma manera, la actriz de Los Ricos También Lloran, quiso dejar en claro que admira y respeta a Hugo, que no hay una pelea entre ellos y que jamás lo corrió de ninguna parte, simplemente cada uno se fue por su lado: "Siempre hubo respeto de mí hacia él, de él hacia mí. No me lo he encontrado, no lo he visto desde hace un mes o más, poquito más, no sé. Lo que te puedo decir es que no acabamos peleados ni nada por el estilo. Para nada (lo corrí del departamento)".

En cuanto a que supuestamente le sería infiel con Daniel, Claudia fue contundente al desechar el rumor, asegurando que respeta mucho a Sabrina Seara y su matrimonio con el histrión: "No, para nada, ni tercero ni tercera (en discordia). No, totalmente, no, yo respeto mucho a Daniel, a Sabrina, su relación, al final de cuentas este es un trabajo y los que estamos aquí sabemos cómo es parte del crear esa química entre la pareja de Paz y Esteban, pero únicamente es eso", agregando que su conciencia está limpia y no tiene más que decir que dar gracias por el tiempo con Hugo.

Yo creo que siempre intento dar lo mejor de mí en cualquier tipo de relación… si al final no funcionó yo sé que los dos pusimos todo de nuestra parte, que siempre fuimos un equipo, nos apoyamos uno al otro. Simplemente ya ocurrió es parte de mi pasado y siempre voy a estar agradecida con la relación y por él", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui