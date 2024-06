¿Lucero está enferma y no puede caminar? Revela la verdad detrás del VIDEO viral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas el nombre de Lucero ha estado en todos los titulares de la prensa y también en las redes sociales debido a la polémica que enfrentó luego de que su hija Lucerito Mijares recibiera ataques por parte de Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y 'El Estaca'. Desafortunadamente, la controversia no para y la cantante está involucrada en un nuevo escándalo.

Resulta que hace algunas horas la actriz de Televisa preocupó a sus seguidores y medio artístico luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que presuntamente revelaba que estaba enfrentando una enfermedad que le provocaba dificultades para caminar, por lo que incluso ni siquiera podía subir escaleras: "Tengo problemas en las rodillas desde hace 5 años, me diagnosticaron artrosis", se escuchaba decir.

Sin embargo, en un reciente comunicado, la intérprete de canciones como Electricidad y Veleta desmintió categóricamente los rumores sobre su supuesta crisis de salud y denunció que el clip fue creado con Inteligencia Artificial. Público en general, comunicadores, reporteros, influencers, seguidores y amigos. Quiero informarles que está circulando en redes sociales un video en el que se afirma que supuestamente padezco una enfermedad. Y que me la curé con los medicamentos de un doctor".

Dicho video fue creado con inteligencia artificial y no refleja para nada la realidad", denunció la exesposa de Mijares.

De la misma manera, la artista de 54 años expresó su inquietud por el uso indebido de estos métodos para crear y divulgar una situación inexistente. "Es muy delicado y preocupante que se utilicen estas tecnologías para difundir información falsa", manifestó. Conjuntamente, Lucero le pidió a sus seguidores no estar compartiendo este video para que no alcance a más personas: "Les pido que no consuman ni compartan este tipo de contenido y que verifiquen siempre la veracidad de las noticias antes de creer en ellas".

En este sentido, la llamada 'Novia de México' recalcó que cualquier información relevante será comunicada exclusivamente por sus cuentas en Internet. "Cuando tenga algo que comunicar en torno a mi salud, marcas y proyectos o cualquier otro tema, lo haré como siempre desde mis redes sociales oficiales", aseguró. Finalmente, Lucero reconoció a sus seguidores por su preocupación y respaldo en esta delicada situación.

Gracias por su comprensión y apoyo. Con mucho cariño, Lucero", concluyó el comunicado.

Fuente: Tribuna