Luto en la música: Virlán García, destrozado tras feminicidio de su hermana: "Te amo Dayana"

Ciudad de México.- Durante las últimas horas el mundo de la música, y el gremio artístico en general, se han unido al luto que embarga el cantante Virlán García luego de que se confirmara que su hermana Dayana 'N' había sido víctima de feminicidio en el estado de Sonora. Como TRIBUNA informó horas atrás, la joven de 29 años fue asesinada con un arma blanca la noche del pasado miércoles, 5 de junio.

Luego de que la noticia trascendiera a nivel nacional y que la Fiscalía sonorense reportara la detención del probable responsable, ahora es el propio Virlán quien decidió romper el silencio. El intérprete de 26 años usó su cuenta de Instagram para despedirse de su hermana, a quien describió como la persona más noble y menos rencorosa de la familia. Además, Virlán confesó que en los últimos meses no había estado en contacto con ella.

El cantante de regional mexicano inició su despedida diciendo que le habían arrebatado la vida a su hermana "de la manera más cruel y cobarde". Luego se dijo arrepentido porque nunca aceptó un acercamiento con Dayana, aún cuando ella lo había buscado: "Tantas veces me hablaste y por orgullo no te conteste, por las diferencias y problemáticas familiares que nos dividían, hoy me arrepiento tanto de no haber estado contigo cuando más me necesitabas y más cuando un monstruo te estaba haciendo la vida un infierno".

Asimismo, García señaló que hubiera preferido ser él quien ya no estuviera en este plano terrrenal y no su hermana, a quien describrió como "la muñeca de la familia". "El día de hoy en esta partida tuya que me atormenta el alma, me exprime el corazón y me sacude la conciencia por no haber estado para ti mi hermana querida. Fuiste nuestra madre y padre cuando eramos tan solo unos niños", añadió.

Te amo Dayana Gabriela Báez García, siempre presente en mi mente, corazón y alma, en esta vida la que sigue y la que sigue", escribió.

Fue durante la mañana de este jueves cuando se reportó el fallecimiento de la hermana de Virlán García, quien fue hallada sin vida en el interior de un domicilio que se ubica en el callejón Puebla y Soto, de San Luis Río Colorado. Este inmueble fue incendiado, pues el responsable de la muerte de Dayana intentó desaparecer toda evidencia del crimen, pero bomberos sofocaron las llamas antes de que consumieran todo.

En un avance informativo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que ya habían detenido a una persona como presunta responsable del feminicidio y destacaron que habían "iniciado una investigación con perspectiva de género que llevó a la captura de la persona que figura como probable responsable".

