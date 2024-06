"Me culpan de muerte de su bebé": Faisy da trágica razón de ruptura de Mariana Echeverría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y cómico presentador, Faisy, recientemente brindó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la que se sinceró con respecto a su tan polémica ruptura con la reconocida actriz y también conductora, Mariana Echeverría, tras más de una década de amistad, señalando que detrás de esto hay una trágica razón, siendo la primordial que lo "culpan de la muerte de su bebé".

Desde el 2023, la relación de los reconocidos presentadores de Faisy Nights se encuentran en medio de la polémica, pues en TV Notas se dijo que mientras que ella estaba embarazada este la hizo encerrarse en su camerino y llorar por una broma subida de tono, incluso él confesó que desgraciadamente sí hubo pleito, pero que no fue tan grave: "Lo que sí te puedo decir es que enojos y encontentadas en esta familia hay tres veces al día. Mariana es de mis mejores amigas, fue mi testigo, yo fui su testigo en la boda y seguiremos peleándonos y seguiremos encontentándonos".

Después de esto, desgraciadamente se ha hecho muy evidente que, pese a que han dicho ser familia y que siempre logran solucionar las cosas, no han podido recuperar ese lazo tan fuerte y han dejado de ser amigos. Ahora, durante una entrevista con el programa matutino de Televisa, Faisy señaló que es verdad que no han podido hacer las paces, pero que siempre se queda con lo bonito: "Fui testigo de su boda, fue testiga, testigo, de mi boda, pero cada quien pasa por diferentes procesos. Y cuando de repente me encuentro con declaraciones que ha dado ella".

Mariana y Faisy en Me Caigo de Risa 10. Instagram @mecaigoderisaof

Pero eso no es lo primordial de su separación, pues Omar Pérez Reyes, nombre real de Faisy, declaró que lo que causó que él tomara decisión es porque lo culparon por el último aborto espontáneo que sufrió la también actriz a pocas semanas de haberlo anunciado: "Si ha llegado un momento en que se me culpó por la muerte de su hijo, no digo que lo haya dicho ella, pero, ¿cómo puedo seguir yo con algo así?, me sentí terrible, la gente me ataca".

Como se sabe, fue a través de su cuenta de Instagram que Mariana reveló que había perdido a su bebé, declarando que fue un tema muy doloroso que le costó aceptar. Por otro lado, se cree que podría haber una relación entre los presentadores, pues se ha confirmado que Faisy seguirá en la conducción de la décima temporada de Me Caigo de Risa, y Mariana también será parte del resto de los participantes.

